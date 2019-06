Girona i el Consorci del Ter col·laboren per recuperar la connectivitat del Ter a l'entorn de la Pilastra

L'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de recuperar la connectivitat del riu Ter a l'entorn de la resclosa de la Pilastra, a Montfullà. L'actuació permetrà garantir el correcte funcionament de la séquia Monar. L'acord estableix que Girona farà una aportació econòmica destinada a finançar part de les actuacions previstes. La resta es finançarà amb una subvenció que l'ACA ha concedit al Consorci del Ter per a l'execució dels treballs. La resclosa de la Pilastra té un problema de sedimentació i rebliment que cal resoldre i que suposa un obstacle per al pas dels peixos riu avall.

Les actuacions previstes inclouen un connector ictícola (una escala de peixos) que permeti el trànsit de les diferents espècies en aquest tram del riu, per facilitar-ne la propagació i la migració. A més i per garantir la funcionalitat de dispositiu, es repararan les comportes de la séquia Monar, que permetrà garantir els cabals necessaris perquè hi circulin els peixos en èpoques de cabals mínims. Al mateix temps, s'assegurarà una quantitat d'aigua suficient per al reg de les hortes de Santa Eugènia.

El Consorci s'encarregarà de l'execució de les actuacions, incloses dins l'espai de Xarxa Natura 2000 "Riberes del Baix Ter". La zona on es fa l'actuació és l'illa de la Pilastra, un espai que gestiona el mateix ens, a través d'un conveni de custòdia.

La séquia Monar transcorre des de Montfullà fins al riu Onyar passant per les deveses i les hortes de Salt i Santa Eugènia i actualment està dirigida per una comissió gestora de la qual formen part els ajuntaments de Girona, Salt i Bescanó.

L'alcaldessa en funcions, Marta Madrenas, assegura que es tracta d'una actuació de "molta rellevància" que permetrà, d'una banda, garantir els usos tradicionals de rec als horts i, per l'altra, ajudarà a garantir "un òptim estat ecològic del tram entre la Pilastra i l'Onyar.