Guanyem votarà Salellas i el PSC Paneque i aplanen el camí de Madrenas cap a l'alcaldia

Passen els dies i cap partit es mou del seu plantejament inicial respecte al futur govern de Girona. Ara mateix, si ningú mou una altra fitxa, Marta Madrenas (JxCAT) té el camí aplanat per continuar com a alcaldessa.

Madrenas guarda silenci absolut a l'espera que l'escenari no canviï i pugui governar en minoria, tot i tenir només 9 dels 27 regidors. Qualsevol paraula podria provocar alguna reacció que activés algun pacte que ara per ara no s'albira.

Guanyem, amb 6 regidors i que va ser la segona formació més votada a les eleccions municipals, va anunciar ahir que presentarà la candidatura de Lluc Salellas a l'alcaldia al ple d'investidura d'aquest dissabte. Així ho van decidir els adherits de la plataforma en una assemblea celebrada dimarts al vespre. En la reunió també es va decidir mantenir l'aposta per arribar a un acord amb ERC que provoqui que Esquerra voti la investidura de Salellas i es formi un govern entre ambdues formacions. Caldria però, sí o sí, encara el suport del PSC perquè o s'obtenen 14 vots -la majoria absoluta al ple- o preval la llista més votada, la de Madrenas -no és vàlid tenir més vots que una altre candidat. Els socialistes, per tant, segons aquesta proposta haurien de validar el possible pacte entre Guanyem i ERC sense entrar al govern, en favor d'un canvi de govern que exclogués Marta Madrenas.

Un moviment que buscava convidar a generar alguna reacció entre les altres formacions a posicionar-se. I així ho van fer. Ara mateix, el PSC, amb 6 regidors i que va ser la tercera llista amb més vots a menys de 200 de Guanyem, només es planteja, ara mateix, presentar d'alcaldable Sílvia Paneque i no optar per cap altre candidat en la votació. Per tant, desmunta l'estratègia de Guanyem. Paneque va recorda que ERC no aposta per aquest plantejament sinó per un pacte entre els republicans, Guanyem i JxCAT. «No ens ha trucat ningú per dir que hi ha un pacte que sumi deu regidors -Guanyem i ERC-ni se'ns ha demanat res», ha apuntat. En cas que sí que hi hagués acord, no tanca la porta a estudiar res, però sempre que el PSC tingués pes en el pacte.

Finalment, ERC, amb 4 regidors i quarta formació més votada, manté que només té una aposta: «Un govern gran i fort» format per les tres llistes independentistes, que sumaria 19 regidors. El seu cap de llista, Quim Ayats, recorda que Esquerra no està «supeditat a partits del 155» i tot i que en altres municipis s'ha trencat aquesta màxima amb pactes entre republicans i socialistes, recorda que «Girona és Girona» i que també hi ha pobles amb tripartits independentistes com el que proposa. Afirma que aquest posicionament té el suport de la militància i que, si això no és possible, de cara a dissabte, ERC només es planteja, per ara, presentar o Quim Ayats com a candidat, o votar en blanc. Una assemblea ha de decidir avui quin és el posicionament que millor fa visible la seva opció.