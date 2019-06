Mor un home d'una aturada cardíaca després de detenir-lo a Salt

El SEM no va poder-li salvar la vida

El SEM no va poder-li salvar la vida

Un home ha mort aquesta nit d'una aturada cardíaca després de detenir-lo a Salt.

Es tracta d'un veí de la població, de 60 anys i nacionalitat espanyola.

L'home estava sota l'efecte de les drogues i va amenaçar a una companya de pis amb una destral.

Aquest va oposar molta resistència en la detenció i després va ser atès pel SEM, ja que estava molt alterat.

Els fets van passar pels volts de les deu de la nit en un pis de Salt, situat al carrer de Pep Ventura, uns veïns van alertar que una dona estava sent amenaçada amb una destral dins d'un dels pisos, on aquest home hi convivia amb altres persones. L'home es va propinar amenaces amb una destral i ganivet.

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra van anar a lloc juntament amb el SEM. L'home compta amb problemes de salut i estava molt alterat.

Un cop detingut per ser el presumpte autor d'un delicte d'amenaces i resistència i desobediència als agents de l'autoritat, el SEM el va atendre.

El SEM el va atendre mentre es trobava emmanillat donat el seu estat d'alteració. En tot moment estava conscient.

Quan ja l'anaven a portar a un centre hospitalari, els sanitaris van alertar als policies que el pacient tenia manca d'oxigen en sang.

L'home es va desplomar i ràpidament els efectius del SEM li van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment va entrar en aturada cardíaca i va morir, segons informa la policia

Els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona resten a l'espera de l'autòpsia que s'ha de practicar avui.