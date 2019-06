Paneque carrega contra Ayats i li retreu «ser un soldat de partit» per mantenir JxCat al govern de Girona

La cap de llista del PSC de Girona, Sílvia Paneque, ha carregat contra el republicà Quim Ayats i l'acusa de "ser un soldat de partit encarregat de mantenir JxCat al govern" de la ciutat. Per als socialistes, ERC és l'únic responsable "d'impedir el canvi" a l'Ajuntament, vetant qualsevol acord amb els socialistes i proposant un pacte entre els tres partits independentistes. Una fórmula que passa perquè JxCat i Guanyem s'entenguin -tot i tenir programes antagònics- i que ERC també tingués responsabilitats de govern. "Tant se val si en realitat Marta Madrenas no tindria cap necessitat de fer-lo entrar, ja que amb Guanyem tenen majoria suficient", subratlla el PSC de Girona (en referència a què JxCat i Guanyem ja sumarien quinze dels 27 regidors). "ERC ha impedit el canvi a la capital per ordres de dalt", hi afegeixen els socialistes.

Sílvia Paneque treu la cavalleria contra ERC, a qui acusa de ser l'únic responsable d'haver impedit que a Girona hi hagués una alternativa d'esquerres. La cap de llista dels socialistes focalitza la crítica, sobretot, amb el republicà Quim Ayats. De fet, no dubta a qualificar-lo com un "soldat de partit", que obeeix ordres de dalt i té "com a encàrrec impedir cap canvi a la capital de comarques gironines".

Els socialistes critiquen que, en campanya, Ayats es presentés com aquell "qui podia arribar a acords amb tothom". I que just després del 26-M s'hagi "contradit del tot" i es postuli com "el dic de contenció contra el PSC" (en referència a l'afirmació que va fer dient que ERC no avalaria cap govern supeditat al 155).

Sílvia Paneque critica que Ayats només obeeixi a la "lògica de partit" i que no sigui capaç de situar "Girona com a prioritat". "Molt lluny queden altres ciutats on ERC sí que ho fa, i anuncia pactes amb el PSC que tenen tot el sentit local", assegura la cap de llista. Sense anar més lluny, a la demarcació això ha passat, per exemple, a Platja d'Aro (Baix Empordà) i també podria ser un fet a Figueres (on s'ha bastit un pacte a quatre bandes per desbancar JxCat de l'alcaldia).

Els socialistes asseguren que, a Girona, aquells qui "no volen parlar de cap canvi ni en pintura" són precisament els republicans. "L'única manera que té el candidat d'ERC de tenir alguna opinió que sigui mínimament considerada a l'Ajuntament és insistir en un govern tripartit independentista", subratlla el PSC en un comunicat. I hi afegeix: "Tant se val si en realitat Marta Madrenas no tindria cap necessitat de fer-lo entrar, ja que amb Guanyem tenen majoria suficient".

La pressió, cap al PSC

Paneque també critica que, fins ara, el PSC hagi estat l'únic que hagi rebut pressions per mitjà "de mentides i tergiversacions". Assegura que Ayats, quan va decidir vetar-los, ho va fer amb "insults i un llenguatge indigne" no s'ha vist mai a l'Ajuntament. I creu que no és de rebut que Guanyem també els traslladi pressió, demanant-los que votin a favor de la investidura de Salellas a canvi de res.

El PSC insisteix que està disposat a "acceptar un govern de canvi" a Girona, sempre i quan el pacte sigui a tres bandes (socialistes amb Guanyem i ERC). "I per tant, tingui presència el PSC, els seus valors, el seu programa i les seves idees", subratlla.

"En la situació actual, però, a causa de la perspectiva de Quim Ayats, això no és que sigui només impossible, sinó que és absolutament impensable", diu Paneque. "I per tant, la proposta de Guanyem no és altra cosa que fum sense cap sentit; ERC ha impedit el canvi a la capital per ordres de dalt, que ens consten perquè han estat traslladades per direccions de partit de manera directa i contundent", conclou el comunicat.



ERC decideix avui en assemblea

La situació, doncs, no fa preveure canvis de darrera hora. I a Girona, porta a un únic escenari: Marta Madrenas (JxCat) serà investida alcaldessa aquest dissabte i encetarà el govern amb minoria (amb nou dels 27 regidors que té el ple). Falta veure, però, quina serà la postura dels diferents partits al ple d'investidura.

Guanyem, amb sis regidors, ja va anunciar que proposaria Lluc Salellas com a candidat a l'alcaldia. I el PSC, que també en suma sis, farà el mateix amb Sílvia Paneque. Els republicans, per la seva banda, ho decidiran aquest vespre en assemblea. O bé proposaran Quim Ayats o bé votaran en blanc.