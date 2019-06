ERC Ayats no valida la proposta de Paneque ni la de Salellas

Esquerra es manté. Una setantena de militants van ratificar ahir en una assemblea la decisió de mantenir la proposta de govern entre JuntsxCat, Guanyem i ERC que el partit republicà va posar sobre la taula passades les eleccions.

L'aposta d'Esquerra per un govern «unitari i independentista que no estigui supeditat als partits del 155» va obtenir el suport unànime de tots els militants que van assistir a l'assemblea. Malgrat tot, «la manca de resposta» per part de JxCat a la proposta d'ERC va fer que també es posés sobre la taula el sentit del vot dels quatre regidors republicans a la investidura de dissabte. Davant l'opció de votar Quim Ayats o fer-ho en blanc, la militància va escollir en un 95% l'opció d'Ayats. ERC també va destacar que, per ara, no s'ha rebut cap proposta concreta d'altres partits que aporti garanties per a un pla de govern factible, ja que les opcions que s'han posat sobre la taula han passat totes per governs en minoria, amb el suport dels partits del 155. En el cas de la proposta de Guanyem, que apostaria per un govern amb 10 regidors, necessitaria els vots del PSC «a canvi de res», quan precisament els socialistes ja han advertit que només negociarien si optaven a compartir l'alcaldia.