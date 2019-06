Mor un home a Salt després que la policia l'arresti per amenaçar amb una destral

Un home va morir aquest dijous a la nit després de ser arrestat per la policia en un pis de Salt. L'home hauria patit una aturada cardíaca quan l'anaven a evacuar a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona tenen oberta una investigació pel cas.

La víctima mortal era un veí de la població, de 60 anys i de nacionalitat espanyola. Segons fonts properes al cas, l'home estava sota l'efecte de les drogues i va amenaçar amb una destral una dona a qui tenia una habitació rellogada en un pis.

Quan hi van arribar els policies, els Mossos i la Policia Local de Salt, l'individu va oposar molta resistència durant la detenció i va haver de ser reduït. Tot seguit va ser atès pel SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), ja que estava molt alterat.

Els fets van passar pels volts de les deu de la nit en un pis de Salt, situat al número 66 del carrer de Pep Ventura. Uns veïns van alertar que una dona estava sent amenaçada amb una destral dins d'un dels pisos, on aquest home convivia amb altres persones.

La dona vivia en una habitació dels pis que havia estat rellogada per part de l'home que l'amençava. Aquesta vivia en el domicili juntament amb el seu marit, però en el moment dels fets ell no hi era. L'agressor no era el propietari del pis, sinó que havia llogat l'immoble situat a l'última planta d'aquest bloc de pisos a una altra persona.



Gran desplegament policial

En rebre la trucada a través del telèfon d'emergències 112, pels volts de les deu de la nit d'aquest dijous, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van anar al lloc amb diverses patrulles juntament amb el SEM.

En arribar-hi es van trobar l'home, que presumptament propinava les amenaces, molt alterat. Aquest es va resistir a la detenció i, per aquest motiu, la policia el va haver de reduir.

L'home va acabar arrestat per ser el presumpte autor d'un delicte d'amenaces i per un delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat.



Conscient mentre l'atenien

Tot seguit, els efectius sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques van atendre l'home mentre ja estava emmanillat per la policia. En tot moment, mentre se'l tractava, estava conscient, assegura la policia. Fonts properes al cas destaquen que el presumpte agressor aquella nit es trobava sota els efectes de les drogues, en concret cocaïna.

Quan ja l'anaven a portar a un centre hospitalari, els sanitaris van alertar als policies que el pacient tenia manca d'oxigen en sang. L'home es va desplomar i ràpidament els efectius del SEM li van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment va entrar en aturada cardíaca i va morir, segons informa la policia.

Aquest no era el primer cop que el SEM havia d'atendre aquest home sota els efectes d'estupefaents. La mateixa nit els serveis funeraris van traslladar el cos a l'Institut de Medicina Legal de Girona per fer-li l'autòpsia.

Ahir mateix se li va practicar l'autòpsia per determinar les causes del decés. Segons informa l'ACN, els resultats preliminars de l'autòpsia apunten que va ser una mort sobtada per aturada cardíaca. Els forenses, com diu l'agència de notícies, van prendre mostres de teixits que van enviar a analitzar per acabar de confirmar la causa de la mort.