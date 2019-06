El passeig de la Copa viu aquest cap de setmana un festival de cervesa artesana

El passeig de la Copa de Girona viu aquest cap de setmana el Birra a mà, un festival de la cervesa artesana i la gastronomia de Girona. Durant la mostra, avui i demà, s'oferiran degustacions de cerveses artesanes de productors locals i tastets de gastronomia local, amb l'objectiu de donar a conèixer la cervesa artesana de la demarcació de Girona i difondre les seves qualitats i els seus mètodes d'elaboració. Hi haurà estands de cervesa artesana local, gastronomia local, una zona de lleure amb taules i cadires, una mostra de maridatges, així com concerts i actuacions musicals. Aquesta fira en un principi estava prevista per al cap de setmana del 5 i 6 d'abril, però es va anul·lar per causes meteorològiques i es va posposar per a aquest cap de setmana.

Les activitats estan organitzades per l'Associació El Tirador de cervesa artesana de les comarques gironines i té la col·laboració de l'Ajuntament de Girona.