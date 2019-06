Les Pedreres inclou una demostració de vol d'aus rapinyaires a la festa

El barri de les Pedreres de Girona viurà la part central de les activitats de la festa major demà quan, per exemple, hi haurà una espectacular demostració de vol d'aus rapinyaires (18.00 hores) als Jardins de la Muralla, juntament amb una xocolatada. La festa major va començar dimarts amb una master class de ioga i amb cinema a la fresca ahir. Per demà, a més de les aus rapinyaires, s'ha previst la inauguració d'una exposició dels treballs del taller d'il·lustració i una mostra de fotografies històriques del barri. També hi haurà activitats infantils per a totes les edats (16.00 hores) com un taller de polseres, bitlles i tennis taula. A continuació (17.00 hores), una exhibició de zumba kids i les percussions de l'escola Annexa. A la tarda hi haurà una master class de zumba (19.30 hores), un sopar popular (21.00 hores) i ball-concert de nit amb el grup Mètode 3 (23.00 hores), que finalitzarà amb rom per a tothom.