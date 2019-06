El PSC obre la porta a una moció de censura si Madrenas governa sola

Els socialistes gironins van insistir que «és possible un canvi a la ciutat de Girona» i van demanar a Guanyem que reconegui la situació «d'empat» entre les dues formacions i que els socialistes haurien d'estar en un govern d'esquerres per governar per a tothom en alternança de l'alcaldia de 2 anys cadascun. Ho va exposar en una roda de premsa d'urgència. Pel que fa a ERC, van demanar que deixi el «sectarisme» de banda i que «pensi en la ciutat i en els gironins, com va estar dient durant tota la campanya assegurant que era l'única formació disposada a arribar a pactes i entesa amb tothom». Això ha passat a Figueres i Platja d'Aro, van recordar.

La cap de llista dels socialistes va afegir que «cap acord que no tingui 14 regidors no és possible i l'alcaldia és per a la llista més votada com sap tothom. No entenem, per tant, la proposta de Guanyem, ja que ni ERC està d'acord amb aquest tripartit. El resultat final és que Marta Madrenas serà alcaldessa, voti el que voti el PSC, pel cordó sanitari que ha fet ERC a la nostra formació. Cap altre grup municipal ofereix per a nosaltres un acord tan generós com el que nosaltres estem disposats a posar sobre la taula».

«La nostra aposta per Girona és la d'un govern d'esquerres i aquesta aposta serà vigent durant el temps que sigui necessari. Per tant, o govern de canvi, o estarem sí o sí a l'oposició, on aprovarem les iniciatives que estiguin dins el nostre programa», va dir Paneque. A més, tal com recull l'Agència Catalana de Notícies, la proposta de la portaveu socialista va més enllà del dia de la investidura i, per tant, obre la porta a una moció de censura si Madrenas surt escollida alcaldessa en minoria.

Hores abans, el PSC havia difòs un comunicat on carregava contra el republicà Quim Ayats i l'acusava de «ser un soldat de partit encarregat de mantenir JxCat al govern» de la ciutat. Per als socialistes, ERC és l'únic responsable «d'impedir el canvi» a l'Ajuntament, ja que veta qualsevol acord amb els ells i proposa un pacte entre els tres partits independentistes. «L'única manera que té el candidat d'ERC de tenir alguna opinió que sigui mínimament considerada a l'Ajuntament, en ésser un soldat de partit encarregat de mantenir JxCat al govern de Girona i tenir com a encàrrec impedir cap canvi a la capital de les comarques gironines, és insistir en un govern tripartit independentista», assenyalava el document.