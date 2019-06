Marta Madrenas ja és alcaldessa

Ple de constitució sense sorpreses a l'Ajuntament de Girona. Marta Madrenas ha estat investida alcaldessa només amb els vots de JxCat, perquè la resta de grups han votat els seus caps de llista. Madrenas enceta, doncs, mandat en minoria (amb nou regidors dels 27 que té el ple) davant la manca d'acord per formar govern alternatiu entre Guanyem Girona, ERC i el PSC. L'alcaldessa, que revalida el càrrec –ara ja, després de ser cap de llista- ha trencat el silenci dels darrers dies assegurant que imposant-se com a llista més votada és "la millor forma de no trair l'esperit democràtic". Durant el seu discurs, on també ha tingut paraules de record per a Carles Puigdemont, l'alcaldessa de Girona ha admès que enceta un mandat "complex" i ha estès la mà a la resta de grups per buscar "diàleg i consensos".



Així hem viscut el ple de constitució del nou ajuntament:









Marta Madrenas, alcaldessa de @girona_cat, cedeix la paraula a les figures de portaveu dels diversos grups polítics i els convida a manifestar, si ho desitgen, una explicació del seu vot | #plegirona pic.twitter.com/Rj2xdr43vh — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 15 de juny de 2019

Marta Madrenas és la nova alcaldessa de la ciutat de Girona per al període 2019-2023 | #plegirona pic.twitter.com/eCFgOXaksU — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 15 de juny de 2019

Ara, els regidors i regidores de @girona_cat emetran el seu vot i el dipositaran a l'urna. El secretari llegirà les paperetes en veu alta i les lliurarà a la mesa perquè verifiqui el recompte. Llavors, coneixerem qui serà el proper alcalde o alcaldessa de Girona | #plegirona pic.twitter.com/i6YBVTMbOC — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 15 de juny de 2019

Arriba el moment de la promesa legal del càrrec mitjançant la fórmula legal prevista: tots els regidors i regidores de @girona_cat han fet el seu jurament per ordre, de la llista més votada a la menys votada, segons figurin dins de la llista del seu grup municipal | #plegirona pic.twitter.com/gpsfGuTxDT — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 15 de junio de 2019

Els regidors i regidores s'acrediten davant la mesa d'edat i es comprova si hi ha quòrum suficient per a la celebració de la sessió | #plegirona pic.twitter.com/jcXY6Vp4CZ — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 15 de junio de 2019

Ara mateix es constitueix la mesa d'edat, integrada pels regidors o regidores electes de major i menor edat. En aquest cas, pel regidor Pere Albertí i la regidora Míriam Pujola, a més del secretari de la corporació | #plegirona pic.twitter.com/wIqZ3vkDvL — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 15 de junio de 2019

Comença el #plegirona extraordinari de constitució del nou Ajuntament de @girona_cat. El pots seguir en directe des de casa a https://t.co/ZP5A4RbGou o des del Saló de Descans del @teatre_gi, que s'ha habilitat per a l'ocasió ?? pic.twitter.com/9PhpM3wOZX — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 15 de junio de 2019

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona ha acollit aquest matí l'acte de constitució del consistori per al període 2019-2023. Marta Madrenas ha estat investida alcaldessa de la ciutat per quatre anys més gràcies al suport del grup municipal de Junts per Catalunya - Girona. Madrenas repetirà així com a alcaldessa de la ciutat, càrrec que ocupava des del 2016.En el discurs d'investidura l'alcaldessa ha fet una crida al diàleg i als consensos amb la resta de forces polítiques del consistori en els grans temes de ciutat, que considera que ha sigut un dels missatges que la ciutadania va deixar a les urnes el 26M. En aquest sentit, ha reivindicat el valor de ser la llista més votada "", i també uns resultats que reiteren "", ha enumerat els reptes estratègics de la ciutat en el futur i ha assenyalat els eixos del govern en els propers anys: "".Marta Madrenas també ha subratllat els atributs que han de definir l'Ajuntament en el període 2019-2023, un consistori "", on "" i que "".", ha conclòs l'alcaldessa.En la legislatura 2019-2023 la ciutat de Girona tindrà per primer cop 27 regidors i regidores, ja que recentment s'ha arribat als 100.000 habitants al municipi. El Ple municipal per al període 2019-2023 estarà format per: Marta Madrenas, M. Àngels Planas, Lluís Martí, Martí Terés, Núria Pi, Marta Sureda, Carles Ribas, Eva Palau i Glòria Plana (grup municipal Junts per Catalunya – Girona); Lluc Salellas , Cristina Andreu, Xevi Montoya, Dolors Serra, Pere Albertí i Laia Pèlach (grup municipal Guanyem Girona – Alternativa Municipalista); Sílvia Paneque , Beatriz Esporrín, Mònica Ferrer, Joaquim Ruhí, Juan Antonio Balbín i Isabel Muradàs (Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés); Joaquim Ayats, M. Àngels Cedacers, Àdam Bertran i Anabel Moya (Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal), i Daniel Pamplona i Míriam Pujola (Ciutadans – Partido de la Ciudadanía).