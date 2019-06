L'oposició no descarta canvis però allarga la mà per fer avançar la ciutat

En els discursos dels grups de l'oposició encara es van sentir suggeriments per provocar canvis futurs al govern i retrets per no haver-los aconseguit però sobretot oferiments al nou equip de govern per fer avançar la ciutat de Girona. Lluc Salellas (Guanyem) va lamentar que s'hagués «perdut una oportunitat per iniciar un procés de canvi en clau republicana i d'esquerres» però va assegurar que no es tancava una porta i va exposar que «més aviat que tard» i podria haver un relleu. Va recordar que cap partit que no fos el PSC o CiU i els seus hereus mai havia superat els 8.000 vots.

Sílvia Paneque (PSC) va agrair l'intent de Guanyem per pactar però va recordar que darrere la declaració pública «no hi havia res a darrere» i va lamentar la manca d'acord per un govern d'esquerres. Va exposar que han aconseguit més vots que fa quatre anys, dos regidors més i guanyar en vuit barris. Sobre el fet que Madrenas sortís escollida alcaldessa va apuntar que ho acceptava «sense gaire alegria» però que ho respectava i va assegurar que és tan important combatre l'escletxa social, com comprendre que es distribueix en barris, on recuperar l'abraçada, la inclusió i la moderació entre els gironins resulta imperatiu».

Quim Ayats (ERC) va insistir en què és possible un pacte amb JxCat i Guanyem per conformar un govern per ser ampli i per «defensar els drets civils i polítics de tothom» i va recordar la «repressió de l'Estat espanyol contra els líders» independentistes. A més, va assegurar que seran responsables en les qüestions que afecten la ciutadania i que caldrà treballar per trobar consensos que permetin afrontar els problemes dels gironins.

Finalment, Daniel Pamplona (Ciutadans) va lloar el liberalisme i el constitucionalisme, va avisar que serà exigent amb l'aplicació de les lleis i va assegurar a Madrenas que en Ciutadans hi trobarà «cordialitat» i que estendran la mà en qüestions de ciutat.