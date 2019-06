Marta Madrenas és escollida alcaldessa i critica els pactes poc «respectuosos» que buscava l'oposició

«Quin sentit tindria no respectar la proposta més avalada per la ciutadania? És evident que hi ha altres sumes aritmètiques, però això seria respectuós amb el sentit del vot expressat a les urnes?». Amb aquestes paraules la ja alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (JxCat), va reivindicar la força d'haver estat la llista més votada a les eleccions municipals i va posar en dubte els intents de pacte dels grups de l'oposició fins pràcticament al darrer dia per desbancar-la. En el ple municipal celebrat ahir al matí, no hi va haver sorpreses i tots els partits van votar el seu candidat, com ja havien expressat dies enrere. Com que no hi havia cap majoria absoluta alternativa, automàticament, l'alcaldable de la llista més votada en convertia en alcaldessa.

Madrenas va seguir amb la seva argumentació: «En aquests moments on hi ha un evident descrèdit de la política, crec sincerament que respectar els resultats electorals és la millor forma de no trair l'esperit democràtic amb el qual s'han expressat els veïns i veïnes de la ciutat». I va insistir que «un cop ja soc oficialment alcaldessa, crec honestament que amb aquesta investidura hi sortim reforçats tots plegats».

Madrenas va reflexionar sobre els resultats electorals que l'han portat a mantenir-se a l'alcaldia: «Vam guanyar àmpliament les eleccions, amb gairebé 13.500 vots, prop d'un terç del total. Més de cinc mil vots més que la segona i la tercera força. Vam guanyar en 14 dels 24 barris de la ciutat, i en vuit dels deu restants vam ser la segona força amb més suport. Aquests resultats acrediten un aval clar al model de ciutat que vam proposar, i mostren un suport homogeni en la gran majoria dels barris».

Consens i independència



En ser una victòria amb només 9 de 27 regidors, va admetre que «caldran acords. Cada cop la ciutadania exigeix menys immobilismes i més consensos, que siguem capaços d'arribar a pactes, sobretot en els grans temes de ciutat». I finalment, va posar de manifest que s'havia «reiterat l'àmplia majoria social a Girona que defensa la independència de Catalunya. 19 dels 27 regidors som sobiranistes, en uns percentatges que es repeteixen elecció rere elecció».

A continuació va desgranar els punts del seu programa electoral i va assegurar que s'arremangaria per tirar-lo endavant «a peu de carrer, atent als problemes de la gent i preocupat pel dia a dia de la ciutat», amb una «gestió pública transparent i comptant amb la participació del teixit associatiu de la ciutat» i que «traci les línies estratègiques de futur, de la ciutat que deixarem a les generacions que venen».

«M'hi deixaré la pell. Tots ens hi deixarem la pell. Com fins ara, 24 hores al dia, 365 dies l'any. Seré l'alcaldessa compromesa, dedicada i dialogant que la ciutat necessita. Per tots els gironins, sense cap exclusió. Estic orgullosa de ser alcaldessa, i vull que tothom estigui orgullós de la seva ciutat.», va asse­nyalar.

L'alcaldessa va posar en relleu que encetava el mandat amb el compromís «més ferm que mai amb la ciutat i amb el país. Vull que Girona sigui la millor ciutat de Catalunya. Però sobretot, vull que tots hi siguem protagonistes. Que cadascun dels veïns i veïnes de la ciutat se la faci seva. Que tots estiguem al servei els uns dels altres. Que procurem per la ciutat, i per tots els qui en formem part. Treballaré amb totes les forces per estar a l'alçada de la responsabilitat del càrrec».

Paraules cap a Puigdemont



Va acabar el discurs d'investidura amb agraïments pels exregidors, pels qui formen part de la llista, cap a la seva família i també cap al qui havia encetat l'anterior mandat: «Un reconeixement immens al president Carles Puigdemont, amb qui compartim la passió per la ciutat. És un amic i per mi també un referent, perquè malgrat la repressió que està patint, manté la dignitat de ser fidel a les seves idees, igual que la resta de presos polítics i exiliats. Molts de nosaltres avui el tenim present, i per això li vull fer aquesta menció, que crec que és de justícia precisament en el plenari de l'Ajuntament de Girona».

Protestes a l'exterior



El saló de plens estava ple d'autoritats i també es va omplir el saló de descans del teatre. Entre les autoritats, hi havia la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, el subdelegat del Govern, Albert Bramon, la diputada al Parlament Gemma Geis, el diputat al Congrés Marc Lamuà, i el rector de la UdG, Quim Salvi, a més de molts exregidors. Abans d'entrar al ple, a la plaça del Vi s'hi podien veure dues manifestacions: d'una banda, afectats per l'estafa de les clíniques iDental i, d'una altra, una protesta per l'acomiadament d'un treballador del CAP de Vila-roja després de 37 anys. També s'hi podien veure samarretes de la PAH i del Sindicat de Llogateres.

Promeses i juraments



A l'interior, abans de la votació, els regidors van haver de recollir l'acreditació i fer la promesa o jurament per a la presa de possessió. Els representants independentistes ho van fer tots «per imperatiu legal». Els nou regidors del grup de JxCat van indicar que ho feien en base «al mandat expressat majoritàriament per la ciutadania de Girona i expressant el compromís de treballar per la construcció d'una Catalunya lliure», a la qual alguns i afegien també «justa». Els sis regidors de Guanyem van afirmar que ho feien «sense renunciar mai als principis republicans i a la independència del nostre poble» i els quatre d'Esquerra van explicar que ho feien «fins a la constitució de la república catalana». Els sis representants del PSC i els dos de Ciutadans van prometre o jurar, sense cap afegitó.