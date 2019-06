Narcís Fajula repeteix a Sarrià de Ter sense acord ni majoria estable

El republicà Narcís Fajula continua com alcalde de Sarrià de Ter, ara amb un govern amb minoria després que no hagi aconseguit un acord estable que li permeti sumar més regidors per repetir la majoria absoluta. La impossibilitat d'un pacte entre totes les forces de l'oposició (3 regidors de Poble Actiu-AMUNT), 2 del PSC, 1 de JxS i 1 de Cs) fa que els republicans continuïn governant a Sarrià de Ter. Fajula va accedir a l'alcaldia per la marxa de Roger Torrent quan va convertir-se en president del Parlament. A les eleccions ha obtingut 6 dels 13 regidors.

A les cinc en punt de la tarda es va constituir la mesa d'edat formada per Quim Rodríguez (PSC), com a edil de més edat, i Irene Iglesias (PAS), com la més jove. A lectura del secretrai es va procedir a les promeses i juraments dels càrrecs.

En el torn de paraules, el portaveu de Poble Actiu-AMUNT, Edgar Castellanos, va voler explicar perquè no havien votat a favor de Fajula. Va assenyalar que malgrat haver establert converses no van rebre una oferta per participar en els òrgans de govern, pel que van descartar sumar els seus vots a ERC. A més, Castellanos va aprofitar per convocar els assistents l'assemblea oberta que la formació celebrarà dimarts vinent.

El portaveu del PSC, en un marcat to institucional, va agrair les fites aconseguides fins ara però va proclamar que demanarà reformes i va anunciar que des de l'oposició lluitarà per solucions mediambientals, un nou institut, la seguretat dels habitatges, la promoció econòmica i del comerç i la lluita contra l'atur.

El portaveu de JxCat Narcís Ferroni va assenyalar que donarà veu a les inquietuds dels ciutadans de Sarrià i va demanar coratge i valentia per afrontar les solucions.

La regidora de Ciutadans, Paz Garcia, va defensar la seva aposta per atreure empreses, per la convivència, per garantir la neutralitat de l'espai públic i va anunciar una oposició responsable.

L'alcalde Narcís Fajula va tancar el ple recordant la seva trajectòria i va apuntar que l'objectiu és teixir aliances: «governaré per a tothom i amb tothom», va concloure.