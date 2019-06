El barri de Sant Pau de Girona diu adéu a la ludoteca després de sis anys

L'Associació Veïns del barri de Pla de Palau -Sant Pau de Girona ha retirat el projecte de la ludoteca, més conegut com "Pauleca", dels pressupostos participats per la "inactivitat de l'Ajuntament". La "Pauleca", que portava sis anys en marxa, era "un espai de lleure, cultura, convivència i cohesió en el barri".

En un comunicat, l'entitat lamenta que , l'Ajuntament "sense cap tipus d'explicació ni avís previ, i sense atendre a les repetides reclamacions d'informació d'aquesta Associació, i emparant-se en el fet d'haver-se celebrat unes eleccions municipals, ha endarrerit el procés sine die, provocant que tots aquells projectes vinculats al curs escolar, i, per tant, que haurien de començar al setembre, siguin inviables".

L'entitat es mostra dolguda perquè "amb l'excusa d'un procés participatiu, com són unes eleccions, es fereixi d'aquesta manera una altre procés ciutadà, el dels pressupostos participats que, malgrat néixer i haver sobreviscut amb moltes i greus mancances, permetia als nostres veïns apostar, any rera any, per un projecte social que, sense dubte, i amb molt d'orgull, podem dir que ha millorat la vida de centenars d'infants de Sant Pau".

I deixen clar el seu "més profund rebuig al despreci de l'Ajuntament pel procés de pressupostos participats, i la nostra més airada protesta pel tractament rebut i les conseqüències que l'actuar denunciat han tingut en el nostre barri".

L'Associació recorda que va dedicar-hi molt d'esforç i moltes hores de treball "aconseguint que funcionés i esdevingués un eix de la vida al barri, malgrat les dificultats que sempre va trobar per part del Consistori, més procliu i avesat a projectes de tipus urbanístic". "Ens entristeix i ens fa pensar que les prioritats del Consistori no coincideixen amb les dels ciutadans de Sant Pau. I el més greu és que arribem a aquesta situació sense haver rebut cap comunicació ni resposta efectiva del consistori als nostres clams sobre la situació a la que ens abocaven", exposen.