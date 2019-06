Condemnat a quatre anys i mig de presó per apallissar un botiguer de Girona amb un pal perquè el preu li semblava «excessiu»

L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i mig de presó un home de 35 anys que el 10 d'agost del 2017 va clavar una pallissa amb un pal a un botiguer de Girona perquè considerava que el preu que li volia cobrar per unes llaunes de beguda era "excessiu". El tribunal conclou que el processat va actuar amb una "agressivitat extrema" i, fins i tot, va posar en perill la vida de la víctima quan li va propinar múltiples cops al cap. La sentència, però, considera que no ha quedat provat que el processat robés una llauna o un sobre amb 640 euros del supermercat quan el botiguer estava inconscient a terra. El condemnen com a autor d'un delicte de lesions causant deformitat però li aprecien l'atenuant de confessió perquè es va entregar a la policia just després de la pallissa.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent la magistrada Fátima Ramírez, conclou que cap a les tres de la tarda del 10 d'agost del 2017 l'acusat -que en aquell moment vivia en la indigència- i un amic seu van entrar al supermercat situat al carrer Anselm Clavé de Girona, al centre de la ciutat.

Cadascun va agafar una llauna de beguda. L'amic del processat va sortir de l'establiment mentre l'acusat s'apropava a la caixa per pagar. Segons el tribunal, en aquell moment el processat li va retreure al botiguer que el preu que li volia cobrar era "excessiu" i això va provocar una discussió.

"Durant el transcurs de la discussió, l'acusat va entrar a la zona interior del mostrador i, quan el treballador li va dir que trucaria la policial, va agafar un objecte dur amb el qual va propinar un primer cop al cap a la víctima", descriu la sentència. Seguidament, el processat va agafar el pal que habitualment separa les compres a la caixa i va continuar colpejant la víctima "al cap i al cos, fins i tot quan ja estava a terra". Segons la sentència, l'acusat va actuar amb una "agressivitat extrema".

Tot i que el treballador va intentar repel·lir l'atac "empenyent-li i subjectant-lo pel coll" no el va poder frenar i va acabar perdent el coneixement. No va ser fins uns minuts després que va recuperar la consciència i va poder sortir del supermercat per demanar ajuda.



Confessió



El tribunal considera provat que, just després de perpetrar l'atac, l'acusat "conscient del que acabava de fer i creient que havia acabat amb la vida" de la víctima, es va dirigir cap a l'edifici dels Jutjats de Girona amb la intenció d'entregar-se als Mossos d'Esquadra que custodien l'entrada. A mig camí, però, es va trobar amb un agent cívic a qui va confondre amb un policia per l'uniforme que duia i li va confessar els fets. L'agent cívic va alertar la Policia Municipal que va detenir l'agressor.

Quan el van arrestar, l'acusat no duia al damunt ni la llauna de cervesa que havia intentat comprar ni el sobre amb 640 euros que els botiguers van trobar a faltar de la botiga. Per això, la sentència considera que "no ha quedat provat" que robés res de l'establiment, tal com sostenien la fiscalia i l'acusació particular.

Com a conseqüència de l'atac, el treballador del supermercat va patir diverses fractures d'ossos de la cara i contusions i el van haver d'operar. Va necessitar 325 dies per curar-se però li han quedat seqüeles funcionals (pèrdua de peces dentals i alteració respiratòria i d'oclusió dentària) i seqüeles estètiques (cicatriu a la cara i asimetria facial).

L'acusat s'enfrontava a 11 anys de presó per un robatori amb violència en concurs amb un delicte de lesions agreujades. L'Audiència de Girona el condemna com a autor d'un delicte de lesions causant deformitat amb l'atenuant de confessió i li imposa 4 anys i 6 mesos de presó.



Pena màxima



La sentència recull que és la pena màxima possible per aquest delicte i que li imposa "per la gravetat del fet, la violència inusitada empleada en l'agressió pels repetits cops propinats a la víctima, sobretot a la zona de la cara, amb un instrument susceptible de causar-li un greu dany o, fins i tot, de comprometre la seva vida". En concepte de responsabilitat civil, l'acusat haurà d'indemnitzar la víctima amb 83.000 euros.

L'Audiència descarta que el trastorn mental que pateix l'acusat li afectés o anul·lés les capacitats cognitives i volitives a l'hora de perpetrar l'atac i sosté que "tampoc consta" que hagués ingerit begudes alcohòliques o hagués consumit drogues en el moment dels fets. Per això, no li aprecia els eximents ni atenuants que demanava la defensa en aquest sentit.

La víctima també es va asseure al banc dels acusats perquè el processat assegurava que va ser ell qui el va atacar primer. Li demanaven 1 any de presó per un delicte de lesions. El tribunal l'absol i determina que les lesions que tenia el condemnat són compatibles amb l'intent de la víctima de repel·lir l'atac.