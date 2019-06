Un estudi apunta que el nivell de partícules a l'aire de Sarrià «no és elevat»

El segon estudi de seguiment de l'aire al municipi de Sarrià de Ter apunta que els nivells de partícules «no són elevats». L'informe, elaborat per l'empresa 4sfera Innova, es va fer públic ahir a la tarda a la sala gran del Coro. Es tracta d'un seguiment que es fa arran de les queixes i temors d'alguns veïns per les diferents afectacions que pot estar produint la fàbrica paperera Hinojosa.

Aquest estudi es realitza mitjançant la utilització de sensors indicatius de partícules en diferents punts de la població. En les conclusions de l'informe es pot veure com les dades «segueixen tendències similars entre elles amb nivells similars i inferiors a l'estació urbana de la ciutat de Girona», situada a l'escola de música, a la carretera Barcelona. Comparativament, en les dades preliminars s'observen nivells més elevats al punt de l'ajuntament seguit pel punt de Bàscula i, per últim, el punt del pavelló.

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula (ERC), ha recordat que continuaran fent avaluacions però ha assenyalat que l'estudi deixa clar que el nivell de l'aire és «acceptable», per sota del que es podria considerar perillós i per sota del sensor de l'escola de música de Girona, on no hi ha cap empresa de l'estil de la paperera de Sarrià. No obstant, ha insistit que seguiran exigint a Hinojosa per tal que deixin de provocar les pudors que afecten els veïns i que, a l'estiu, es podrien veure agreujades.