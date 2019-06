L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va rebre ahir al migdia el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, al seu despatx d'alcaldia. Durant la reunió, Pere Vila va felicitar Marta Madrenas per la seva investidura, dissabte passat, com a alcaldessa de la ciutat per al mandat municipal 2019-2023. La trobada va ser una de les primeres reunions institucionals de Madrenas després del plenari de dissabte.