Eduard Berloso tindrà un càrrec de confiança a l'Ajuntament de Girona per gestionar les empreses

Eduard Berloso tindrà un càrrec de confiança a l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas ha confirmat a Diari de Girona que Berloso s'encarregarà de coordinar les diverses empreses vinculades a l'Ajuntament, com ara la companyia d'aigues, la de recollida d'escombraries i neteja viàiria (Girona + Neta) i l'empresa de la incineradora (Trargisa).

Eduard Berloso era en l'anterior mandant el vicealcalde i tinent d'alcaldia de Medi Ambient, Participació i Seguretat i gestionava les diferents empreses vinculades a l'Ajuntament. En les eleccions del maig, Berloso era el número deu de la candidatura liderada per Madrenas, que finalment va obtenir nou regidors.

Madrenas ha explicat que, per exemple, actualment s'està treballant enfer tots els tràmits per a tenir la gestió pública de l'aigua i que a meitat del mandat caldrà fer el nou contracte de la recollida d'escombraries. Madrenas considera imprescindible la tasca de l'ex-vicealcalde. "No vull parlar de càrrecs en el sentit d'un càrrec perquè confiavem que fos regidor i ha quedat fora. Ell té la seva trajectòria professional feta. No és res de compensacions. Berloso s'estava encarregant del traspàs de la gestió de l'aigua cap a la gestió pública i ens queda un any i mig, i també estava amb el contracte de la neteja, que s'haurà de tornar a fer aquest any".

En aquest sentit assegura que "la ciutat necessita el coneixement i la solvència de la persona que ha estat gestionant aquestes empreses que està entomant aquests canvis de contractes, que són els més importants de l'Ajuntament amb diferència. Cal que estigui a disposició de la ciutat per tancar aquests temes i hi serà el temps necessari per tancar aquests temes"." I insisteix: "Jo li demanaré que estigui a disposició de l'Ajuntament per gestionar aquests contractes que ell en té tot el coneixement".