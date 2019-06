Guanyem critica el tancament de la Pauleca i els pressupostos participats

Guanyem Girona ha mostrat el seu desconcert pel tancament, divendres, de la «Pauleca», la ludoteca que durant sis anys ha funcionat al barri de Sant Pau. El regidor de la formació i veí del barri Xevi Montoya lamentat «la fi d'un projecte clau per a la cohesió del barri». «Un cop més es demostra que els pressupostos participats, tal com estan plantejats actualment, tenen un impacte limitat que no permet impulsar projectes a mitjà i llarg termini», ha afegit. La formació s'afegeix a les crítiques al model actual de pressupostos participats que va fer l'Associació de Veïns, que va denunciar que estan pensats per projectes urbanístics i de manteniment i no per a projectes de caràcter social, educatiu o de lleure.