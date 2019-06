Neix el «Rodamons Fest», un festival per a persones que vulguin viure experiències a l'estranger

La zona exterior de l'Estació Espai Jove de Girona acollirà demà la primera edició del Rodamons Fest, un festival pensat per a persones que hagin viscut o vulguin viure experiències a l'estranger. L'Ajuntament, a través del Servei de Mobilitat Internacional de l'espai, ha impulsat l'esdeveniment juntament amb estudiants de la unitat de compromís social de la UdG. El certamen neix per ser un esdeveniment multicultural on compartir, a través d'espais interacció, un aprenentatge comú en forma de viatge per obrir fronteres entre diferents cultures. El tret de sortida serà demà a dos quarts de sis de la tarda amb un espai networking i de cohesió i després hi haurà activitats culturals de dansa, teatre i ioga. A un quart de deu hi actuarà El Cigarrito de Después. La proposta també inclourà una zona reservada a organitzacions que informaran sobre projectes de voluntariat, cooperació internacional, feina i intercanvis juvenils, entre d'altres.