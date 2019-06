La pujada de les Pedreres quedarà tallada al trànsit la setmana vinent

La pujada de les Pedreres de Girona quedarà tallada a la circulació de vehicles, entre el carrer de R. Ferràndiz i M. Bellés i el carrer del Sol del dimarts al dissabte de la setmana vinent. El motiu del tall són les obres de reforma del carrer de la Muntanya. Per aquest motiu, hi haurà desviacions de trànsit i provocarà modificacions en la L7 del bus urbà que canviarà el seu recorregut habitual per la zona durant les obres. El tall de circulació afectarà també vint àrees de contenidors de residus.