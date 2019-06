Veïns de la Devesa critiquen el tractament fitosanitari als platans

El tractament fitosanitari als plàtans del parc de la Devesa ha posat en alerta l'Associació de Veïns i la Plataforma Salvem la Devesa. Durant tres nits, del 18 al 2o de juny, està previst aplicar un insecticida en base de deltametrina i un funguicida a base de tetraconazol, que segons aquestes dues entitats no és l'adequant en un entorn urbà. Les associacions admeten que els arbres han de ser tractats per tal que tinguin bon estat de salut i no pateixin fongs ni altres malalties, però consideren que els producres que s'apliquen haurien de ser uns altres, encara que siguin més cars.

El mateix Ajuntament indica que es recomana als veïns que tanquin els balcons i finestres durant el tractament (de les onze de la nit a les sis el matí), que recullin els animals, objectes, roba i aliments de finestres i balcons i que no s'entri a la zona tractada fins al cap de dues hores, que quedarà senyalitzada amb cartells. També demana que s'eviti el contacte amb les herbes del parc durant les 24 hores posteriors al tractament i que els gossos mengin herbes del parc durant les 24 hores posteriors al tractament.

Les entitats, per exemple, expliquen que els efectes dels productes són més llargs que els dies de l'aplicació. La deltametrina roman entre trenta i cent dies a terra i el tetraconazol almenys dues setmanes. En aquest sentit, deixen clar que el producte i els seus efectes seguirà a la zona molt dies més enllà dels dies del tractament. A més, asseguren que la toxicitat del producte augmenta amb el contacte d'aquests productes amb l'aigua, per exemple de la piscina municipal de la Devesa.

Exposen que l'alçada dels arbres arriba en moltes ocasions a almenys 50 metres i que el producte es difon a 20 metres. Per tant, apunten que una part molt important de l'arbre no té l'efecte d'aquesta fumigació.

Asseguren que també caldria avisar amb vuit dies d'antel·lació a l'aplicació del producte i deixen clar que la senyalització al parc es va produir el 13 de juny. Per tant, tant sols cinc dies abans de l'inici de l'actuació. No estan segurs, per exemple, si tothom que porti a passejar el seu gos, sabrà que s'ha aplicat el producte a la zona o la gent que vagi a fer esport a la Devesa o al nou parc de salut.

De fet, les possibles conseqüències de l'aplicació d'aquest producte ha portat l'Associació de Veïns de la Devesa- Güell ha traslladat una activitat que volia fer el 21 de juny al Camp de Mart, coincidint amb el Dia Internacional del Ioga, al parc del Migdia perquè la gent no es volia «arriscar». Van plantejar-se fer-ho a la zona del pícnic de la Devesa perquè és on estava previst iniciar la fumigació, però han acabat traient l'esdeveniment a fora del parc i del barri.