Madrenas: «Podem estar orgullosos que es fessin bé les coses i sense xous com en altres llocs»

Es veu governant en minoria?

Sí. Des del primer moment contemplo totes les opcions. Des que he entrat a la política he estat, sobretot, en minoria. Veig factible les dues opcions.

L'opció de no governar en minoria... Algun soci preferent?

Vull treballar i explorar-ho tot de forma lleial, honesta i amb rigor. Estic oberta a tot. Vull anar amb la ment oberta i amb la ciutat per davant de tot. I si podem trobar complicitats per continuar construint una ciutat millor per la ciutat i la ciutadania, estaré encantada i seria una posisió més còmode. Però es pot fer de moltes altres maneres. Tenir en compte la sensibilitat fer tot el consistori per mirar les línies estratègiques a seguir, seria el món ideal i el que la ciutadania voldria. La ciutadania agrairia complicitats de govern. Que no hi haguessin bloquejos de tot o res.

S'ha reunit amb els grups?

Aquesta setmana m'hauré reunit amb tothom. Actuaré amb discreció perquè si no, el rigor se'n va de les mans.

Discreció com en els dies previs de la investidura. Una estratègia?

Era una actitud buscada per donar tranquil·litat a la ciutadania. I perquè crec que estem vivint en un moment de descrèdit, els responsables públics, bastant important. Cal que hi hagi responsables públics que facin que la ciutadania recuperi la seva confiança en aquestes persones. Menys dinàmiques comunicatives per intentar dur les negociacions cap a un costat o un altre, i més treball i més rigor. Crec que tots els membres del consistori ens hem de sentir profundament orgullosos que es fessin bé les coses i no hem fet alguns xous com en altres llocs.

Fer bé les coses és que governi la llista més votada?

No necessàriament.

I xous?

Coses estranyes que s'han fet per alguns pactes. Excessos de declaracions o poca feina de calat o de línies programàtiques. Quan hi ha hagut una clara majoria d'una opció que és d'una proposta de projecte que ha rebut un suport molt més important que la segona o la tercera força política, la legitimitat aritmètica permet segons quines barreges de projectes. Però l'esperit democràtic és aquest? Llavors la ciutadania se sent frustrada. Jo crec que l'esperit democràtic és el que fa factible que el projecte que ha rebut una majoria important de suports sigui la que s'implementi especialment amb propostes que incloguin a totes les altres. Que tothom se senti còmplice de la construcció de Girona. Una altra cosa és quan hi ha llistes frec a frec.

Tem alguna operació que l'intenti desbancar? Ja abans de la investidura el PSC no descartava una moció de censura.

Ho entenc dins de les dinàmiques pròpies de les comunicacions de les negociacions. No és tenir por o no. Tinc la voluntat de treballar amb consensos. Perquè la ciutadania ho ha deixat clar. Tot i que tinc un suport majoritari, tampoc ha sigut unànime. Si vull ser responsable he de mirar de trobar punts d'acord amb totes les formacions i que tots ens sentim còmplices del devanir de la ciutat.

Es creu els partits quan diuen que li estenen la mà?

Es veurà de seguida. S'han d'anar aprovant pressupostos, ordenances... La gent està farta de les declaracions estèrils i exigirà gestos al govern i a l'oposició. Mà estesa si només es diu per dir-ho, penalitza. La feina de l'oposició és dura, gratificant i d'una responsabilitat enorme. Si trobes en el govern un aliat, pot ser molt interessant. Veurem si hi ha actitud de dogmatisme i sectarisme o actitud de voler trobar fórmules de consens.

El primer acord ha de ser el cartipàs? Intueix traves?

Vull pensar que tots exercirem una alta dosi de responsabilitat. La ciutat ha de ser el primer. En molts debats de la campanya electoral i hi ha molts punts de trobada. De seguida veurem si prioritzem el que ens uneix o el que ens separa.

Té pensats els regidors per cada àrea?

Aproximadament. Només cal mirar els perfils del meu equip.

Puigdemont es va quedar cultura. Pot ser que es quedi alguna àrea?

Pot ser.

Seguretat?

Pot arribar a ser.

Eduard Berloso tindrà algun càrrec dins de l'Ajuntament?

No vull parlar de càrrecs en el sentit d'un càrrec perquè confiàvem que fos regidor i n'ha quedat fora. Ell té la seva trajectòria professional feta. No és res de compensacions. Berloso s'estava encarregant del traspàs de la gestió de l'aigua cap a la gestió pública i ens queda un any i mig, i també estava amb el contracte de la neteja, que s'haurà de tornar a fer aquest any. Per tant, li demanaré que estigui a disposició de l'Ajuntament per gestionar aquests contractes que ell en té tot el coneixement. La ciutat necessita el coneixement i la solvència de la persona que ha estat gestionant aquestes empreses i que està entomant aquests canvis de contractes, que són els més importants de l'Ajuntament amb diferència. Cal que estigui a disposició de la ciutat per tancar aquests temes i hi serà el temps necessari per tancar-los. Ha de ser una etapa per tancar aquests contractes. Veurem si accepta. No tindria cap sentit apartar la persona que més bé coneix tota aquesta transformació.

Es municipalitzarà l'aigua?

Sí. Tinc la intenció de fer-ho. La meva voluntat és que hi hagi gestió pública de l'aigua. Ja quasi podem dir que ja s'està fent ara.

Abans de les eleccions alertava que es podia passar d'un govern groc a un de vermell o morat. Al final és groc. Què té de bo per a la ciutadania?

Quan jo defenso que la millor opció per al nostre país és tenir un Estat propi dins de la Unió Europea, no ho dic per sectarisme o per ideologia o per anar en contra de res. És pel coneixement que tinc del món que per l'evolució del nostre país si els ciutadans volem tenir l'estat del benestar que ens mereixem en relació al que aportem al món, només ho veig factible amb un estat propi.

Si governa amb nou regidors, no hauria de deixar el Parlament?

Fins ara governàvem amb deu. I ho hem fet bé perquè hem tornat a tenir l'aval de quan teníem deu regidors sinó que hi ha 1.500 ciutadans més que han donat suport al nostre projecte. Però no puc deixar dir les bondats de tenir una relació directa amb els consellers del govern. Allà soc una diputada rasa. No he volgut acceptar cap responsabilitat afegida de cap tipus, però el fet de tenir el Govern allà i poder-hi parlar és molt bo per Girona. Quants alcaldes de Girona no han estat diputats? És important que al Parlament hi hagi alcaldes i alcaldesses de municipis de diferents mides? Crec que és imprescindible que hi hagi la visió municipalista. La més propera a la ciutadania. És un sacrifici que beneficia al Govern perquè aportes aquesta mirada com compenses al teu territori i als municipis per la teva proximitat frec a frec amb el Govern.

Es revisarà el Pla General?

S'iniciaran els tràmits. Calen sis anys mínim. S'haurà de crear una comissió amb algun lideratge intern però, com a tot arreu, caldrà el suport d'equips externs que ajudin a la reacció.