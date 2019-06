Poble Actiu rebutja la proposta d'ERC de ser «socis preferents» a Sarrià

Poble Actiu de Sarrià de Ter (PAS) ha rebutjat la proposta d'ERC de ser el «soci preferent» a l'Ajuntament. La formació sota el paraigües de la CUP, va celebrar dimarts una l'assemblea oberta on es va explicar que Esquerra no els va oferir entrar al govern sinó, «una via alternativa de col·laboració». Una opció que segons el PAS, ERC va anomenar com «socis preferents» i que consistia a crear un òrgan municipal amb els 6 regidors d'ERC i els 3 del PAS, que «permetés un treball conjunt però amb decisions no vinculants». Serviria per treballar en comú alguns temes, però la capacitat de decisió dels regidors del PAS seria la mateixa que a l'oposició. L'assemblea del PAS va valorar la proposta i va optar per mantenir-se a l'oposició ja que els únics òrgans vinculants són el Ple i la Junta de Govern i «la seva veu i el seu vot es poden valorar plenament en el ple sense formar part d'un òrgan mig que no permet accedir al govern o a alguna regidoria». Els Químics Espai Jove organitzarà novament una extensa oferta formativa de cursos xerrades i tallers, durant els mesos de juliol i setembre, agrupats en setmanes temàtiques: setmana del teatre i l'expressió corporal (de l'1 al 4 de juliol), setmana de la dansa hip-hop i freestyle (del 8 a l'11 de juliol), setmana dels batuts reflexius (del 15 al 18 de juliol), setmana del circ (del 22 al 24 de juliol), setmana del joc (del 9 al 12 de setembre) i setmana de la ràdio (del 16 al 19 de setembre). El Güell Espai Jove posarà novament especial atenció a la participació juvenil i a la formació i l'ocupació dels joves dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís. En aquest sentit s'han programat activitats lúdiques i esportives a diferents espais del barri i també propostes formatives de temàtiques molt diverses a l'equipament que aniran des de tallers de manteniment de bicicletes fins a una activitat de preparació de la festa major del barri.