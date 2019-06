Una baralla a Pedret acaba amb un ferit en caure per la finestra d'un segon pis

Una baralla a l'interior d'un habitatge del barri de Pedret de Girona va acabar ahir amb una persona ferida en caure per la finestra d'un segon pis. Segons alguns testimonis, hi hauria hagut crits a a dins del pis entre almenys dues persones que en aquell moment eren a l'interior. Finalment, una d'aquestes va acabar caient daltabaix per la finestra del segon pis quan faltava poc més d'un quart d'hora per les quatre de la tarda.



Caiguda esmorteïda

En la caiguda, va picar amb un balcó que li va esmorteir la caiguda. Fruit de l'impacte, va patir ferides a la cama i cops en diferents parts del cos i va ser traslladada en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta. Durant la discussió, alguns vianants s'haurien aturat, alertats pels crits i perquè un dels implicats, de vegades treia parts del cos a fora de la finestra, per observar el que estava passant i va ser un d'aquests el que va acabar trucar a la policia.

Els fets van tenir lloc al número 68 de la ronda de Pedret, on segons alguns veïns propers hi ha persones aque hi exerceixen la prostitució i les persones implicades en la suposada baralla serien transvestits.



Sota investigació

La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra està investigant què va passar exactament, ja que sobre el terreny es van trobar amb versions diferents. La investigació haurà de determinar el motiu de la suposada discussió, si les persones implicades estaven sota els efectes de l'alcohol i d'alguna altra substància estupefaent i aclarir les declaracions contradictòries dels testimonis. Alguns d'aquests afirmaven que la persona que va acabar ferida s'hauria llançat però altres assenyalaven que l'haurien tirat expressament.

Les declaracions de la persona ferida i d'una altra que era a l'interior de l'habitatge poden ajudar a aclarir el cas. Aquesta segona persona va patir una crisi de nervis i també va necessitar atenció mèdica. En tancar aquesta edició no hi havia hagut cap detenció.