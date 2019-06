Guanyem critica la proposta per nomenar Berloso com a càrrec de confiança

Guanyem Girona ha qüestionat la decisió de Marta Madrenas de contractar Eduard Berloso com a càrrec de confiança del nou govern. El fins ara regidor, que anava de número 10 a la llista de JxCat, va quedar fora del consistori després que la candidatura de Marta Madrenas passés de 10 a 9 regidors. La formació ha deplorat que la primera notícia que ha transcendit del nou govern hagi estat aquest nomenament a dit.

Segons el portaveu de la formació, Lluc Salellas, la notícia de la «col·locació» de Berloso, avançada per Diari de Girona, és un molt mal inici per a les negociacions del cartipàs, i ha lamentat que Madrenas hagi pres aquesta decisió pensant més en els interessos de partit que en l'interès general de la ciutat. «L'Ajuntament de Girona no és una agència de col·locació, sinó una administració que ha de gestionar els recursos públics amb rigor, eficàcia i vocació pública», ha reblat.

Per aquests motius, Guanyem ha posat sobre la taula la necessitat de replantejar el sistema actual d'elecció de càrrecs de confiança, i aplicar mesures de control i transparència per al seu nomenament. La formació també aposta perquè tots els grups municipals signin un codi ètic i de bones pràctiques que eviti situacions com la de Berloso.