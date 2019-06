L'ajuntament de Salt clausura el bar on es va trobar droga

L'ajuntament de Salt clausura cautelarment el bar de Salt on es va trobar droga.

La policia hi ha trobat molts incompliments com ara a falta d'extintors i el lloc de cocció per a preparar menjars era el pati on hi havia molts trastos.

Segons va avançar Diari de Girona, el local, situat al carrer de Pep Ventura, generava molèsties a la zona. De les queixes rebudes i dels ímputs que rebia la policia va néixer una investigació que va culminar amb el dispositiu policial de seguretat ciutadana que es va fer dimecres.

Aquest va amb tres detinguts, un d'ells duia diverses paperines amb cocaïna. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt van arrestar dues persones més finalment per presumpte atemptat contra els agents de l'autoritat. I van identificar 21 persones.

El bar La Lluna de Salt segons ha informat l'ajuntament ha quedat precintat per un delicte contra la salut pública i per diverses irregularitats administratives.

I és que la propietària del local va manifestar a la policia en el moment de l'operatiu que desconeixia les normes. I els agents van poder comprovar "l'evident incompliment dels requeriments municipals i la falta d'adequació de l'activitat realitzada".

Entre les irregularitats trobades hi ha que alguns dels lavabos de l'establiment s'utilitzaven de magatzem, mentre que el magatzem tenia un forn per a cuinar i preparar infusions. També van detectar la falta d'extintors eficients en el local i el lloc de cocció per a preparar menjars era el pati, el qual estava ple de trastos.

La responsable del local va manifestar que desconeixia on es trobava la documentació de l'establiment. El local no disposava, informa el consistori, tampoc d'horari visible amb l'acord establert, fulls de reclamacions, cartell d'aforament ni llista de preus.



Contracte irregular

La policia local va aixecar acta per les diferents infraccions administratives del local, per una possible contractació irregular de la persona responsable en el moment de la inspecció del bar i els Mossos d'Esquadra per tinença de substàncies.