L'oposició de Sarrià demana que Narcís Fajula torni a prometre el càrrec d'alcalde perquè no es va fer correctament

Els grups de l'oposició de Sarrià de Ter (Gironès) han reclamat que l'actual alcalde, Narcís Fajula, torni a prometre el càrrec ja que no ho va fer de manera correcta. Poble Actiu, Junts per Sarrià i PSC asseguren que Fajula només va prometre com a regidor del ple, però no pas com alcalde. Els tres partits recorden que segons marca la llei, la promesa com a regidor "no pot suplir" a la de batlle. Per això exigeixen que, o bé en el proper ple del Cartipàs o en un d'extraordinari, prometi el càrrec com alcalde tal i com marca la LOREG. En un comunicat, els tres grups assenyalen que volen que es "repari l'error" ho per gaudir "d'una bona salut i cultura administrativa".