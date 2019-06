Més de 400.000 euros per substituir canonades d'aigua «defectuoses» a Girona

Girona renovarà els propers mesos la xarxa d'aigua potable de diferents punts de la ciutat. La inversió i l'execució de les obres va a càrrec de la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter i és superior als 400.000 euros, una xifra notablement superior a altres anys. N'hi ha de previstes al carrer Migdia de l'Eixample, a la zona de la Devesa, en un sector de Taialà i als carrers Mas Abella i Pica d'Estats, al sector de Palau. Els treballs han de servir per reparar i substituir canonades en mal estat, velles o «defectuoses», segons l'Ajuntament de Girona. Tots aquests treballs es faran després d'un informe de l'àrea de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, de finals de l'any passat, on s'explicava que s'havia detectat que l'empresa que gestionava el servei d'aigua hauria fet menys inversions de les que li tocava fer i que no hauria reposat centenars de quilòmetres de canonades quan li pertocava.

La setmana vinent començaran les actuacions al carrer del Migdia, al sector de l'Eixample Sud, on s'obrirà una rasa al lateral est de la via, en el tram comprès entre el carrer d'Emili Grahit i el carrer del Marquès de Caldes de Montbui. La data prevista de finalització de les obres és el 9 de setembre. Els treballs de millora en aquest punt afectaran les zones d'aparcament a ambdós costats del carrer i puntualment provocaran petites retencions del trànsit.

De setembre a desembre està previst actuar a les xarxes d'aigua potable de l'àmbit format pel carrer de Joaquim Vayreda, el carrer dels Impressors Bro i el carrer de Pau Casals, al sector de l'Eixample Nord; a la zona del carrer del Pou de la Torre, el carrer del Puig d'Adri i el carrer del Mas Vendrell, al sector de Taialà, i als carrers de la Pica d'Estats i del Mas Abella, al sector de Palau.

En aquests quatre casos, la majoria dactuacions es faran entre la vorera i alguna zona d'aparcaments. A la Devesa, els treballs està previst que vagin del 16 de setembre al 4 d'octubre. Les obres al sector de Taialà, s'iniciaran el 7 d'octubre i s'allargaran fins al 15 de novembre. Pel que fa al carrer Pica d'Estats, la intenció és que l'actuació es faci del 18 al 29 d'octubre. Finalment, el projecte al carrer Mas Abella està previst, segons el calendari, que es facin del 2 de desembre fins al 31 de gener.

En les últimes setmanes s'ha substituït la xarxa del carrer de Francesc Palau i Quer, al sector de Montilivi, i del carrer de la Sèquia, en el tram entre la ronda de Ferran Puig i la Gran Via de Jaume I, al sector del Mercadal. Aquests dies s'està treballant en el canvi de la xarxa al carrer del Tambor Ansó, a la vall de Sant Daniel.



L'informe de sostenibilitat

L'informe de l'àrea de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, explicava que s'havia detectat que l'empresa que gestionava el servei d'aigua de l'any 1992 a l'any 2012 hauria fet menys inversions de les que li tocava fer i que no hauria reposat centenars de quilòmetres de canonades de la xarxa d'aigua respecte al que li correspondria. Segons diverses fonts, la xifra podria ser d'entre 250 i 400 quilòmetres. La manca d'inversions, segons un comunicat posterior del grup de la CUP d'aleshores, la manca d'inversions podria aproximar-se als quatre milions d'euros. Són les canonades que ja han esgotat la vida útil i que s'haurien d'haver canviat. No fer-ho pot suposar, per exemple, fuites d'aigua.

Mesos més tard, al ple del mes d'abril, ja d'aquest any, l'Ajuntament de Girona va aprovar invertir amb urgència un total de 802.000 euros per reparar canonades obsoletes. En total, aquesta quantitat es repartia en 21 obres, que permetran substituir trams «molt antics» de la xarxa, on hi ha presència d'amiant o que pateixen «avaries constants». La majoria es troben a Girona ciutat, però també n'hi ha a Salt i a Sarrià de Ter. A finals de l'any 2017, el jutjat va concedir la gestió de l'empresa d'aigües als Ajuntament mentre estudiava unes possibles irregularitats.