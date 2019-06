Torra demana que ciutadania i institucions liderin amb el Govern la «resposta de país» després de les sentències

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat que la ciutadania, les institucions i les entitats liderin conjuntament amb el Govern la "resposta de país" després de les sentències. Torra ha assenyalat que es tractarà d'un moment "decisiu" i ha aprofitat per reclamar la "màxima unitat" de l'independentisme. "El que necessitem és justícia, i sabem que a Espanya no en trobarem", ha reblat el president.

Tot plegat, en un 'Sopar Groc' al Palau de Fires de Girona on Torra no ha pogut assistir, i per això ha fet arribar el missatge amb vídeo. Just després se n'ha retransmès un altre en aquest cas de Carles Puigdemont, on l'expresident ha cridat a la ciutadania a mobilitzar-se un cop hagin passat les resolucions judicials.

Unes 250 persones han assistit aquest dissabte al vespre al 'Sopar Groc' organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) AL Palau de Fires de Girona. L'objectiu ha estat recaptar diners pels presos independentistes i els seus familiars. Durant l'acte, s'han passat diversos vídeos entre els quals els de Quim Torra i Carles Puigdemont. Els dos s'han referit a la sentència del Suprem en relació al judici del procés i han assenyalat que cal donar resposta al pronunciament del tribunal.

Torra ha començat demanant que els presos "siguin lliures i els exiliats a casa". El president ha destacat la importància de la unitat de tot el món independentista per poder donar una "resposta de país". "Com a president de la Generalitat necessito saber que la ciutadania, que les institucions, que els ajuntaments, que les entitats liderin, amb el Govern evidentment aquesta resposta". Finalment, el cap del Govern ha lamentat que s'haurà d'anar a Europa a "buscar justícia", perquè a Espanya "no en trobarem".

Per la seva banda, Carles Puigdemont ha deixat clar que no es rendiran i seguiran lluitant "on faci falta" per la llibertat dels presos i el retorn dels "exiliats". "Ho hem dit sempre, mentre hi sigueu nosaltres hi serem. Ens sentim legitimats i motivats en seguir defensant la idea del país on volem viure", ha reblat l'expresident. Per tot plegat, ha vaticinat que caldrà mobilitzar-se "sobretot després de la sentència".

A més de Puigdemont i Torra a l'acte hi ha intervingut l'advocat de l'expresident i ara diputat al Congrés per Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, a més de l'humorista Toni Albà.



Un èxit de convocatòria



Des de l'ANC han destacat "el gran èxit" que ha tingut l'esdeveniment. En aquest sentit, el coordinador de l'entitat a Girona, Tavi Casellas, explica que "patia" perquè es tracta d'un cap de setmana on molta gent marxa de revetlla i a més el cost del sopar era de 45 euros. "No és barat, però la veritat és que estem molt contents de com ha reaccionat la gent".

Per la seva banda, Ada Perellada la xef encarregada del sopar - juntament amb Toni Batllori - ha reivindicat els sopars grocs com un "lloc de trobada". "És molt important que estiguem junts, que ens trobem tot el moviment". L'àpat ha consistit d'uns entrants, una suprema de corball com a plat principal i unes postres de llimona. "Hem procurat fer-ho el més groc i econòmic", ha reblat Perallada.