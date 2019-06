Un nen ha caigut a les 16.20 h d'aquest diumenge a la llera del riu Güell a l'altura del Centre de Formació d'Adults, punt on hi ha una plataforma per creuar cap a l'altre costat del carrer.

Segons les primeres informacions el nen hauria patit una possible fractura de cama i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

En l'actuació han participat efectius dels Bombers, SEM i Policia Local.