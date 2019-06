Les condicions del PSC per aprovar el cartipàs municipal de Girona

O tot o res. El PSC de Girona ha posat un seguit condicionats molt clars per aprovar el cartipàs municipal a l'equip de govern (quins regidors han de gestionar cada àrea de govern). La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha advertit que «no ens abstindrem». O s'accepten les seves propostes o el vot serà negatiu i l'equip de govern de JxCAT haurà de buscar altres possibles pactes en la resta de grups de l'oposició. «L'alcaldessa Marta Madrenas haurà d'admetre propostes diferents de les seves. Els socialistes serem responsables, sempre i quan s'engeguin polítiques diferents a les actuals. Polítiques de canvi, que al nostre entendre són tan necessàries com urgents», ha dit. Els socialistes demanen més seguretat, més oportunitats laborals i actuar sobre el preu de l'habitatge amb un paquet d'accions per cadascun dels tres eixos.



Seguretat

En seguretat els socialistes volen combatre la inseguretat amb una segona Comissaria de la Policia Local a la zona oest de Girona, que no sigui cap «subvomissaria»; incrementar la plantilla de la Policia en 10 agents cada any en aquest mandat; i recuperar el programa d'escales segures. Iniciar un pla pilot de seguretat de proximitat a Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís amb la presència permanent de dos policies a peu de carrer al matí, a la tarda i al vespre-nit a cadascun d'aquests barris. I acompanyar-lo amb presència permanent del projecte d'educadors i dinamitzadors de barri, amb una perspectiva dual entre seguretat i drets socials.



Ocupació

Pel que fa a ocupació, Paneque proposaque el govern es comprometi a invertir 650.000 euros de recursos propis i 4 milions d'euros amb d'altres institucions a vincular formació i oportunitats de treball per mitjà del Servei Municipal d'Ocupació. A més a més, els socialistes proposen la creació de les escoles d'oficis en els barris més afectats per l'atur. El projecte se centra en què les persones del barri a l'atur tinguin un contracte remunerat en pràctiques, no només per arranjar el barri en obres menors o pintures, sinó també per aprendre un ofici.



Habitatge

Finalment, proposa actuar de manera immediata per incidir a la baixa en el preu de l'habitatge a Girona. Per això, els socialistes exposen que en matèria d'habitatge l'Ajuntament inclogui 150 pisos anuals de gestió municipal el pròxim mandat. La proposta és que per aconseguir-los s'utilitzi la llei per mobilitzar els pisos buits de la ciutat de titularitat de grans tenidors, la compra d'habitatge buit per part de l'Ajuntament, una nova promoció d'habitatge social al Barri Vell per combatre la segregació a l'alça i incrementar els recursos de la borsa municipal amb 2 tècnics, un prospector i 100.000 euros. D'altra banda, el PSC inclou a l'eix d'habitatge posar en marxa definitivament el Pla d'Habitatge Municipal on hi hagi una diagnosi clara dels problemes de l'habitatge a Girona i s'estableixin topalls clars per barri de pisos turístics, on al Barri Vell molt probablement ja s'hi ha arribat.

Càrrecs de confiança

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, també exposa que en les negociacions amb el govern, més que parlar del número de càrrecs de confiança, vol plantejar el seu elevat sou, perquè s'anivelli al d'un càrrec funcionarial. Sobre els noms, recorda que han de tenir titulació universitària. Això, inhabilitaria Eduard Berloso com a assessor o coordinador. Fa uns dies, l'alcaldessa, Marta Madrenas va exposar que proposaria a Berloso (número 10 de la llista de JxCAT) un càrrec per gestionar les diferents empreses municipals que estan en processos de transformació com la d'aigües (que es vol municipalitzar) o la d'escombraries (l'any vinent s'ha de fer un concurs públic amb un pressupost milionari)