Nou tractament polèmic contra els insectes i els fongs als plàtans de la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha informat aque demà es durà a terme un nou tractament fitosanitari per al control dels artròpodes i fongs que afecten els plàtans del parc de la Devesa. Aquest polèmic tractament es realitza a causa que es va anul·lar el tractament previst el passat 20 de juny per una avaria de la màquina utilitzada per realitzar el tractament fitosanitari.

L'Associació de Veïns i la plataforma Salvem la Devesa ja van qüestionar la primera ronda d'accions que es va portar a terme a la zona entre el 18 i el 20 d'aquest mateix mes. Asseguren que l'aplicació d'un insecticida en base de deltametrina i un funguicida a base de tetraconazol no són els adequats en un entorn urbà ja que tenen toxicitat i els seus efectes perduren durant dies.

El mateix Ajuntament indica que es recomana als veïns que tanquin els balcons i finestres durant el tractament (de les onze de la nit a les sis el matí), que recullin els animals, objectes, roba i aliments de finestres i balcons i que no s'entri a la zona tractada fins al cap de dues hores, que quedarà senyalitzada amb cartells. També demana que s'eviti el contacte amb les herbes del parc durant les 24 hores posteriors al tractament i que els gossos mengin herbes del parc durant les 24 hores posteriors al tractament.

Arran d'aquesta nova actuació, de nou les entitats s'han queixat per la intervenció i recorden que l'Ajuntament els farà estar amb les finestres tancades en plena onada de calor.