Queixa al defensor de la ciutadania per la xarxa «insegura» de carrils bici

El punt on el veí va caure per terra. aniol resclosa

Un veí de Girona s'ha queixat al defensor de la ciutadania de l'existència d'una «xarxa de carrils bici insegura i sense manteniment», que segons explica li va provocar una caiguda fa uns dies. L'afectat, Xavier Villareal (número 7 de la llista de Guanyem), ha explicat que anava pel carrer Santa Eugènia en direcció al centre de Girona, a l'altura del Carrer Mare de Déu de la Salut i que allà, per l'actitud agressiva del conductor d'un cotxe i perquè hi ha un sot a l'asfalt, va caure per terra. Es tracta d'una zona on fa un any que ell mateix havia demanat, en diverses ocasions, que s'hi actués per reparar el mal estat del ferm. S'hi va fer una actuació temporal però res més.

Villareal es pregunta «com és possible que l'Ajuntament no tingui mecanismes de proximitat per solucionar els desperfectes a la via pública» i «com pot ser que el mateix forat porti gairebé un any allà mateix i, amb l'agreujant d'haver estat informat, l'Ajuntament de Girona no hagi fet res per solucionar-ho».

Com que el consistori no li fa cas ha anat al defensor per reclamar que es repari l'esvoranc, que es treballi en una xarxa de carrils bici segura en la seva totalitat i que «es disculpi públicament per posar en risc als gironins i gironines». Finalment, detalla que serà la mateixa oficina del defensor qui consultarà sobre l'opció de demanar indemnitzacions.