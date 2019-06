Fan un forat a l'aparador i roben en dues botigues al carrer Nou

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van al darrere del lladre que hauria perpetrat almenys dos robatoris amb força en dos comerços de la ciutat de Girona amb un sol dia de diferència i en el mateix carrer, del carrer Nou.

El primer dels successos va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte passat en una botiga de regals situada al número 22 d'aquest cèntric carrer de la ciutat. Per poder robar, l'individu va trencar el vidre de l'aparador i per fer-ho ho va fer amb un bojete contundent que va causar un forat prou gros per tal de poder-hi passa el braç. D'aquest comerç se'n va emportar, segons es va denunciar a la policia, almenys dos rellotges que hi havia a l'aparador.

El dia abans, amb el mateix modus operandi es va robar en una botiga de roba i complements que hi ha al número 19 d'aquest carrer. Aquí el o els lladres també van forçar la porta i se'n van emportar gènere divers com rellotges, bambes, tres polos o gorres..

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona estan investigant qui hi ha darrere dels fets i segons van poder veure alguns veïns que en un dels casos van sentir la trencadissa, el lladre seria un home que vesteix amb gorra o barret i es mou per la zona amb bicicleta.

En aquest cèntric vial no és el primer robatori d'aquesta tipologia que s'hi produeix darrerament, segons asseguren els veïns. De moment però no hi ha arrestats pels fets.