Girona precinta de forma preventiva les barbacoes de la Font del Ferro pel risc d'incendis

L'Ajuntament de Girona ha precintat aquest migdia la zona de barbacoes de la Font del Ferro davant l'elevat risc d'incendis actual i la previsió d'una onada de calor per als propers dies. A partir d'avui i fins a nou avís no hi haurà cap espai públic del municipi on es puguin encendre fogueres.

La mesura s'ha posat en marxa avui de forma preventiva malgrat que actualment Girona es troba en el nivell 2 del Pla Alfa de vigilància i prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya i l'actuació no és d'obligat compliment. En cas que la ciutat entrés en la fase Alfa 3, el consistori gironí emprendria altres accions previstes en el Pla, com ara el tancament dels accessos al massís de les Gavarres.

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.