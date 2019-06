Fajula haurà de prometre el càrrec d'alcalde de Sarrià dimecres perquè se'n va oblidar

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula (ERC), haurà de prometre el càrrec com a màxima autoritat en un ple extraordinari el 3 de juliol a la nit, una setmana abans del ple del cartipàs, perquè el dia del ple d'investidura (15 de juny) se'n va oblidar. Només ho va fer com a regidor, com la resta de representants del consistori. No obstant això, un cop feta la votació, Fajula hauria d'haver promès el nou càrrec (ja no com a regidor si no com a alcalde) però no ho va fer.

Ho van denunciar conjuntament tres dels quatre grups de l'oposició: Poble Actiu, JxCAT i PSC. Fajula va ser escollit gràcies als vots de la seva formació, amb sis dels tretze regidors, per majoria simple ja que la resta de partits de l'oposició no es van posar d'acord en conformar una alternativa.

Les tres formacions alertaven que aquell dia en cap moment el proclamat alcalde «no va jurar ni prometre el càrrec ni prengué possessió del mateix, tot i que sí que ho va fer com a regidor, cosa que contradiu clarament la normativa legal vigent». En concret, exposaven que «un cop proclamat, i abans de començar l'exercici de les seves funcions, l'alcalde haurà de jurar o prometre el seu càrrec i prendre possessió davant la Corporació (...) si el proclamat electe no està present a la sessió constitutiva, se'l requerirà per prendre possessió en un termini de 48 hores, amb l'advertència que sino ho fes ni presentés causa justificativa, es considerarà vacant l'Alcaldia».

Finalment, el batlle prometrà el càrrec en un ple que se celebrarà el 3 de juliol, abans de la sessió on s'ha d'aprovar el cartipàs, que inicialment s'ha previst per al 10 de juliol, tot i que encara s'ha d'acabar de definir.

Pel que fa al cartipàs (l'àrea que haurà de gestionar cada regidor de l'equip de govern). A hores d'ara, segons ERC, s'han iniciat les converses amb tots els grups de l'oposició. Aquest dimecres va finalitzar la primera ronda de contactes amb tots els partits amb representació al consistori. En aquestes reunions s'ha explicat com es volen confeccionar les diferents regidories, les diferents juntes, consells, comissions i plens municipals.

A partir d'aquest moment i fins el dia del Ple del Cartipàs, Esquerra està oberta a «escoltar i valorar» les diferents propostes que «ja ens estan fent arribar els caps de l'oposició per obtenir el màxim consens». Esquerra necessita almenys una abstenció per poder tirar endavant el cartipàs.