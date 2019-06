Girona millorarà l'accessibilitat a la zona de la casa del governador del castell de Montjuïc

L'Ajuntament de Girona ha iniciat les actuacions de millora de l'accessibilitat a la zona de la casa del governador del castell de Montjuïc. Actualment s'estan portant a terme els treballs de serralleria per construir la rampa metàl·lica que s'ha d'instal·lar a l'espai per tal de crear-hi un accés adaptat per a les persones que hi vulguin accedir.

Les obres consistiran principalment en la construcció d'una estructura d'acer que es col·locarà com a rampa adossada a l'edifici de la casa del governador. Les actuacions, que tenen un termini d'execució de dos mesos, s'han adjudicat a l'empresa Salvador Serra SA per un import de 14.278 euros (IVA inclòs).

La casa del governador es troba dins de la zona emmurallada del castell de Montjuïc i és un punt de trobada per l'Associació d'Amics del Castell de Montjuïc, especialment durant la celebració de la seva festa anual, que reuneix més de 400 persones a l'indret cada setembre.