Un jutjat investiga la mort d'una dona a Salt en una intervenció ginecològica

Un jutjat i el Departament de Salut estan investigant la mort d'una dona en una intervenció ginecològica a l'hospital Santa Caterina de Salt el 30 de maig. El jutjat ha obert diligències prèvies per estudiar el cas, que va ser denunciat ahir per l'Espai Antiracista de Girona i Salt i el Grup de Dones Unides. Per la seva banda, Salut també va obrir d'ofici un expedient informatiu que està actualment en fase d'instrucció.

L'hospital assenyala que «després d'haver seguit tots els passos dels protocols establerts en aquests casos i revisat el procediment clínic, l'actuació sanitària va ser correcta, sens perjudici que tota intervenció quirúrgica té un risc» i que ha posat a disposició judicial i de la conselleria tota la informació clínica de la pacient. Així mateix, afegeixen que es posen a disposició de la família per «oferir-li el suport que requereixi».

El cas de la pacient que, segons l'Espai Antirracista i i el Grup de Dones Unides hauria mort «després de patir un avortament espontani, encara per esclarir», és «la gota que ha fet vessar el got» i per això convoquen una manifestació dissabte a Salt sota el lema «Prou negligències i racisme en la sanitat i els serveis socials» després d'haver engegat un «procés autoorganitzatiu per denunciar un seguit de males pràctiques, discriminacions racistes i una falta de recursos generalitzada en els Serveis Socials de Salt i l'hospital Santa Caterina que moltes dones de Salt han patit en silenci durant anys».



Mediació cultural en salut

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que gestiona Santa Caterina, afirma que «no discrimina cap dels seus pacients per raó de raça, sexe o religió» i que disposa d'un Servei de Mediació Intercultural en salut «referent a Catalunya». Està integrat per quatre mediadors i una borsa de traductors que actua a demanda i l'any passat va realitzar 2.428 intervencions de mediació acompanyant o derivant pacients als serveis corresponents, fent prevenció de malentesos culturals i donant suport als professionals dedicats a la salut comunitària i l'educació sanitària.

El centre va atendre el 2018 1.168 parts, la meitat de dones de nacionalitat espanyola i la resta del Magrib (20%), el sud del Sàhara (11%), Llatinoamèrica (7%) i la resta, de l'Àsia i altres països europeus. L'hospital asegura que la seva «atenció obstètrica i ginecològica a totes les dones, immigrants o no, es distingeix per l'acompanyament en tot el procés de l'embaràs i per la recerca de la major naturalitat del part possible sobre la base de l'evidència científica, amb el màxim respecte cap a la seva voluntat i cultura, per obtenir un alt nivell de satisfacció de la mare i la seva parella».

Així mateix, l'IAS diu que no ha rebut cap queixa formal de les entitats convocants de la marxa a través del Servei de Mediació o d'Atenció a l'Usuari, però que es posa a la seva disposició per treballar junts en tot el que impliqui «una millora en la percepció de la qualitat de l'atenció rebuda».

La protesta de dissabte arrencarà a les 6 a la plaça de la Llibertat i anirà fins a l'hospital, passant per l'Ajuntament de Salt. Té el suport dels col·lectius Dones de Mali, Dones de Guinea, Joves de Gàmbia, l'Associació Wakilaare, l'Associació Cultural de Ghana del Gironès i el Gambia Democratic Movement.