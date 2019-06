L'autòpsia descarta mala praxi en l'operació on va morir una dona a Salt

L'autòpsia practicada a una dona a l'hospital Santa Caterina de Salt durant una intervenció ginecològica el 30 de maig revela que no hi hauria hagut mala praxi per part dels metges que van atendre la víctima. Des de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) defensen que, després de revisar els protocols establerts en aquests casos i el procediment clínic, l'actuació va ser «correcta».

Diari de Girona va avançar en l'edició d'aquest divendres que del jutjat d'instrucció 2 de Girona i el Departament de Salut estan investigant la mort de la dona que ha desembocat en la convocatòria de l'Espai Antiracista i el Grup Dones Unides, per dissabte a la tarda, d'una manifestació contra les «neglicències i el racisme a la sanitat i als serveis socials».

Tot i això, s'ha convocat una manifestació per denunciar el que creuen un tracte discriminatori en la sanitat i els serveis socials de la població. Segons el col·lectiu, la víctima, una dona de raça negre, va morir després de partir un «avortament espontani, encara per esclarir». Asseguren que és la «gota que ha fet vessar el got» i que ha provocat que «s'engegués un procés organitzatiu per denunciar un seguit de discriminacions racistes i una falta de recursos generalitzada en els Serveis Socials de Salt i el Santa Caterina».

Des de l'IAS, però, asseguren que «no es discrimina cap pacient per raó de raça, sexe o religió» i que disposen d'un Servei de Mediació Intercultural en salut, «referent a Catalunya» i integrat per quatre mediadors i una borsa de traductors. Un servei, remarquen, que va néixer l'any 2004 precisament per donar resposta a les necessitats dels col·lectius immigrants creixents en aquell moment.

Per la seva banda, des de l'Ajuntament s'indica en un comunicat que «en cap dels serveis, ni els socials ni a la resta d'atenció al ciutadà, es discrimina cap de les persones ateses per raó de sexe, raça o religió». També que aquests serveis, precisament, treballen «per l'apoderament, l'autonomia i la participació de les persones perquè siguin elles les protagonistes de les seves vides».

Tot plegat, afegeixen, fent un «acompanyament i suport durant el seu cicle vital». D'altra banda, afirmen que es va acordar una trobada el mes de maig amb l'Entitat de Dones Unides de Salt que «va ser anul·lada per part de l'entitat» i es treballa per concertar una nova data.