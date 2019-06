Els centres cívics organitzen més de 330 activitats als barris a l'estiu

L'Ajuntament de Girona, a través de la Xarxa de Centres Cívics, ha organitzat més de 330 activitats aquest estiu repartides per a tots els barris de la ciutat. Aquest mes de juny ja han començat algunes de les propostes d'una programació que s'allargarà fins al mes de setembre. Hi ha cursos i tallers per a tots els públics. D'una banda, hi ha propostes adreçades a nadons, infants, joves i famílies, i també per a adults. També hi ha desenes d'espectacles musicals i de dansa, conferències, jornades, exposicions, tornejos esportius, jocs i animacions infantils i casals infantils i juvenils.