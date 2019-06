Desenes de persones protesten a Salt per la mort d'una dona

Diverses desenes de persones van respondre a la crida del Grup de Dones Unides i de l'Espai Antiracista per protestar per la mort d'una dona de raça negra a Salt. L'autòpsia descarta «mala praxi» dels metges, però el jutjat i el Departament de Salut han obert una investigació per esclarir els fets. Des de l'hospital Santa Caterina van exposar que «després d'haver seguit tots els passos dels protocols establerts i revisat el procediment clínic, l'actuació sanitària va ser correcta». La dona va morir durant una intervenció ginecològica, després de patir un «avortament espontani», segons els convocants.

A la manifestació s'hi podien veure pancartes com «Salt diversa i unida», «No veig colors, veig persones», o «Prou racisme i negligències en la sanitat i els serveis socials». Aquesta darrera era, de fet, era el lema de la convocatòria, a la plaça Llibertat. L'objectiu era trencar el silenci per denunciar «el sistema», la «discriminació» i «les desigualtats».