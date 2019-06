L'empresa que gestiona ràdio Sarrià, única candidata a portar l'emissora de Girona

La productora audiovisual Montcau Produccions, operadora de Digital Hits FM, es perfila com l'empresa encarregada de gestionar la ràdio municipal de Girona, ja que és l'única que s'ha presentat en el concurs públic. Fa un mes, l'Ajuntament va treure a licitació la contractació dels serveis de producció, realització, edició i emissió de programes de la programació bàsica de l'emissora; convocatòria que només ha rebut la candidatura d'aquesta empresa, amb seu a Sabadell i Banyoles, que gestiona, des de principis d'any, la ràdio municipal de Sarrià de Ter (87.6 FM).

Un cop l'oferta de Montcau Produccions ha estat admesa per la Mesa de Negociació de l'Ajuntament, ara caldrà acabar de perfilar certs tràmits administratius abans de firmar l'adjudicació. Tal com s'havia aprovat ja en un ple municipal, l'empresa vencedora tindrà un contracte per dos anys. El preu de sortida per aquestes dues anualitats és de 316.389,29 euros (amb l'IVA inclòs).



Un any de traspàs

Fa justament un any, Girona Ràdio SL –que emetia sota la marca Fem Girona– va posar fi a les emissions, després que s'acabés el contracte i no s'arribés a cap acord amb l'Ajuntament per renovar-lo. A partir d'aleshores, i de manera provisional, l'equip de govern va cedir el servei a Televisió de Girona.

Amb aquest canvi, el consistori va estudiar la possibilitat de municipalitzar el servei, però van descartar aquesta opció per l'alt cost econòmic que suposava (van afirmar que ascendiria el primer any a 363.684 euros, preu que van considerar inassumible per a les arques municipals). Així, es van decantar per donar aquest servei a través de gestió directa amb externalització de serveis, l'opció econòmicament més eficient i la que suposa una inversió menor per part de l'Ajuntament.

Durant aquest any, el govern ha treballat en l'establiment de servei públic i el reglament de la ràdio. Un document que, entre d'altres, estableix quin tipus d'actes es cobriran en directe i com es donarà veu a les entitats i als diferents grups polítics. Aquestes clàusules van ser aprovades per ple a principis de setembre de l'any passat.

Un cop fet aquest procés es va procedir a convocar el concurs públic. Finalment, només una empresa s'hi ha presentat. Fem Girona ja va deixar clar en el seu moment que no es presentarien perquè consideraven que la quantitat oferta per l'Ajuntament és massa baixa per poder seguir fent un producte de qualitat i tirar endavant l'emissora. D'altra banda, tampoc s'hi ha presentat TV Girona, l'encarregada de gestionar l'emissora provisionalment durant aquests mesos.

Així, tot apunta que l'empresa que gestionarà el servei serà Montcau Produccions. A darrere d'aquesta productora hi ha el gironí David Mir i Daniel Cascales. L'empresa, amb seu a Sabadell i a Banyoles, és propietària de l'emissora Digital Hits FM, que emet a sis punts de Cataluna (a Girona només arriba a Puigcerdà). L'emissora es va quedar algunes de les llicències comercials de COM Ràdio. D'altra banda, també gestionen emissores municipals, com és el cas de la ràdio de Sarrià.



El format

Segons consta en la documentació, l'empresa que gestioni la ràdio de Girona haurà d'aportar locals propis o en règim de lloguer que funcionin com a emissora i que estiguin a la ciutat. A més, haurà de comptar amb almenys quatre professionals.

El pla d'actuacions inclou una dedicació horària mínima de 50 minuts a la setmana per a l'emissió d'espais de participació ciutadana. La llengua catalana serà la que «normalment» s'utlitzarà. Hi haurà un mínim del 25% d'hores de programació de música cantada en llengua catalana i un 10% de música interpretada per joves artistes emergents de la ciutat. La programació haurà de reflectir «la diversitat d'opcions polítiques, socials, lingüístiques, culturals, de gènere i religioses amb participació institucional i social».