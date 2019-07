Centenars de gironins viatgen a Estrasburg per reivindicar els escons de Junqueras, Puigdemont i Comín

Centenars de gironins s'han desplaçat aquest dilluns cap a Estrasburg per participar aquest dimarts en una concentració de protesta pels escons buits d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. Molts han marxat amb vehicles particulars. Altres han preferit anar amb els autobusos organitzats que han sortit aquesta tarda. De la ciutat de Girona n'han organitzat 3 de la vuitantena que que han sortit des de diferents ciutats catalanes.



La concentració d'aquest dimarts és un intent similar a la mobilització del 7-D del 2017 a Brussel·les. El Consell per la República ha fet en els darrers dies una crida a omplir de forma massiva la ciutat francesa, coincidint amb la sessió constitutiva de l'Eurocambra. Calculen que hi participaran uns 6.000 persones.



L'entorn de Puigdemont no confirma si els dos eurodiputats electes de Lliures per Europa participaran en els parlaments de la convocatòria. Per altra banda, l'organització també preveu reproduir un vídeo del líder d'ERC, Oriol Junqueras, a través d'un missatge de vídeo, i que parli, entre altres, l'eurodiputat Ivo Vajgl, portaveu de la plataforma de Diàleg UE-Catalunya.A més, hi participaran el president el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, i líders d'organitzacions com l'ANC o Omnium.





Estrasburg s'omple d'estelades

Estrasburg ha registrat aquesta tarda l'arribada dels primers participants en la concentració. Cententars d'ells s'han concentrat en la part més cèntrica de la ciutat, que s'ha omplert d'estelades.