Madrenas assumirà Seguretat, Núria Pi gestionarà els serveis socials i Lluís Martí gestionarà Urbanisme

El govern de l'Ajuntament de Girona per a la legislatura 2019-2023 s'estructurarà en cinc àrees: Alcaldia, Hisenda i Règim Interior, Territori, Drets de les Persones i Promoció Econòmica. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha signat aquest matí el diferents decrets de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local i als regidors i regidores que formaran part de l'equip de govern. Entre les novetats, hi ha que la mateixa alcaldessa s'encarregarà de Seguretat, mentre que Eva Palau assumirà Educació, Martí Terés tindrà Sostenibilitat, Lluís Martí gestionarà Urbanisme, Núria Pi serà la responsable de Drets socials i Marta Sureda portarà la regidoria de Mobilitat i Via Pública.

"Som un govern on s'alternen experiència i renovació, on es reforçaran aquelles polítiques que s'han demostrat encertades i on es redefiniran àrees que necessiten un nou impuls. Intentarem buscar sempre els consensos necessaris, serem un equip bolcat en la ciutat i en l'atenció a les persones, i afrontarem amb fermesa els grans reptes que tenim per al futur. Tenim temes molt importants per a la ciutat que reclamen que ens hi posem amb rapidesa, i amb la designació d'aquest equip de govern els volem començar a treballar des de ja mateix, perquè la ciutat és la nostra màxima prioritat i assumim aquesta responsabilitat amb il·lusió i convençuts que entre tots farem una Girona millor", ha afirmat l'alcaldessa Marta Madrenas.



Marta Madrenas estarà al capdavant de l'Àrea d'Alcaldia, que englobarà la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors; el Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions; Seguretat Ciutadana; Drets Socials; Salut, i Coordinació d'Empreses de Serveis, a més de les unitats pròpies de l'Alcaldia com són el Gabinet de l'Alcaldia, Relacions Institucional i Protocol, Agermanaments i Relacions Exteriors, l'Oficina de Comunicació i l'Oficina del Defensor de la Ciutadania. Dins de l'Àrea d'Alcaldia hi haurà dues regidories delegades: Drets Socials, que tindrà com a regidora Núria Pi, i Salut, que tindrà com a regidora Eva Palau.



La regidora Maria Àngels Planas serà la primera tinenta d'alcaldia i encapçalarà l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Dins de l'àmbit funcional d'aquesta àrea hi ha Intervenció, Tresoreria, Secretaria, Contractació, Patrimoni, Recursos Humans, Registre General, Estadística, Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana i Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació.

Per la seva banda, el regidor Lluís Martí serà el segon tinent d'alcaldia i liderarà l'Àrea de Territori. Aquesta àrea estarà formada per Medi Ambient; Urbanisme i Activitats; Mobilitat i Via Pública, i inclourà també Cooperació. L'Àrea de Territori tindrà dues regidories delegades: la de Sostenibilitat, amb el regidor Martí Terés, i la de Mobilitat i Via Pública, amb la regidora Marta Sureda.

El regidor Carles Ribas serà el tercer tinent d'alcaldia i serà responsable de l'Àrea de Drets de les Persones, que inclourà Cultura, Dinamització del Territori, Joventut, Esports, Educació, Seguretat en el Treball i Participació. Aquesta àrea tindrà dues regidories delegades: per un costat, Participació, amb el regidor Martí Terés, i per l'altre, Educació, Esports i Seguretat en el Treball, amb la regidora Eva Palau.

Per últim, la regidora Glòria Plana Yanes serà la quarta tinenta d'alcaldia i dirigirà l'Àrea de Promoció Econòmica, dins de la qual hi haurà Empresa, Comerç, Turisme, Ocupació i Consum, a més de la pròpia unitat de Promoció Econòmica.

Aquest matí l'alcaldessa ha signat també el decret de constitució de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona, que estarà integrada per la mateixa alcaldessa com a presidenta i pels quatre tinents d'alcaldia: M. Àngels Planas, Lluís Martí, Carles Ribas i Glòria Plana Yanes.