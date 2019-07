El Gimnàs Girona de la plaça d'Europa tanca després de 19 anys

El Gimnàs Girona de la plaça d'Europa ja és història. Aquest dilluns ja no va obrir les portes després de dinou anys de funcionament i d'haver-se convertit en una de les instal·lacions esportives de referència durant molts anys. La intenció inicial era que els clients del local puguessin seguir amb totes les rutines en un altre gimnàs que havia d'obrir les portes a l'estació del tren de Girona just quan tanqués la instal·lació de la plaça d'Europa.

No obstant això, l'Ajuntament va denegar la llicència d'obres per fer aquest nou gimnàs, que havia d'obrir sota la marca de Snap Fitness, en considerar que a sota les vies i a l'entorn de l'estació no s'hi permetien aquest tipus d'activitats. Malgrat els recursos, el consistori no va fer marxa enrere i la intenció inicial va quedar estroncada tot i que ja havien llogat l'espai a Adif, propietària de tots els locals a l'entorn de l'estació de la Renfe.

Segons un comunicat de la direcció del Gimnàs Girona que es podia llegir a dins de les instal·lacions, havien demanat una llicència d'obres majors el 18 de juliol de l'any 2018 a l'Ajuntament i es va fer una comunicació de les obres el 24 de setembre del mateix any. Afirmaven que l'Ajuntament no va dir res i entenien que per «silenci administratiu positiu» es van atorgar les dues sol·licituds.



Inversió estroncada

El 26 de febrer del 2019, agents de la Policia Municipal van precintar el local per ordre de l'Ajuntament amb les obres avançades «per un import superior als 450.000 euros» i amb maquinària adquirida «per un import de 209.680 euros».

El consistori gironí mantenia que la normativa municipal no permetia gimnasos en un àmbit ferroviari ja que només podien estar vinculades al sector dels viatges i el turisme. Tot i que des de la direcció del gimnàs s'argumentava que la normativa estatal sí que ho permetia, el 12 d'abril, la Junta de Govern Local va denegar les llicències que s'havien demanat uns mesos enrere i tirava per terra la nova etapa que volien empendre els gestors del Gimnàs Girona.

Fonts municipals van indicar que la llicència per la qual es demanava autorització no complia la normativa municipal vigent i que en aquell indret només s'hi poden concedir usos lligats al tren i als servei als viatgers, encara que fossin considerats com a «complementaris». Que tampoc es va considerar que fos el cas. A l'estació hi ha una cafeteria, una administració de loteria, diferents empreses de lloguer de vehicles, agències de viatges i botigues de venda de productes de regal, entre d'altres.

Divendres es van fer sessions especials de comiat. Aquests dies es poden veure operaris retirant la maquinària que havia quedat a dins del local de la plaça d'Europa, mentre que l'espai de l'estació del tren -on antigament hi havia hagut una botiga de rodes de cotxe- segueix precintat.