Els talls de llum a Girona són un problema gravíssim

El barri de Font de la Pólvora de Girona ha patit la passada onada de calor amb talls de llum periòdics des del dijous 27 de juny fins al diumenge 30. A diferents domicilis no hi ha hagut electricitat durant més de 24 hores seguides. A hores d'ara, el problema no està solucionat.

El dissabte a la tarda hi vaig ser: persones grans no podien utilitzar respiradors mèdics i gent amb cadires de roda patien les altíssimes temperatures amb dos ventiladors aturats. La fleca no feia pa, els bars tenien les begudes calentes i han hagut d'anar a les escombraries carns i peixos de neveres particulars i de comerços alimentaris.

Aquesta situació es repeteix des de fa mesos i Endesa no ha donat cap solució. És descoratjador estar al costat dels veïns i veïnes i veure com la resposta de la companyia és lenta, gens eficaç i, sovint, amaga actuar de veritat darrere d'excuses que no aporten res de bo.

Vull advertir que el problema dels últims dies ha estat a Font de la Pólvora. Però que aquest problema no passa només en aquest barri de Girona, sinó que també hi ha hagut talls de llum en zones i carrers molt diversos de la ciutat de Girona.

El govern de l'Ajuntament de Girona ha de saber estar al costat d'una demanda tan justa com la que exigeix aquesta situació: no hi ha cap raó que pugui justificar el que està passant i és necessari que Endesa ofereixi un servei que no deixi els usuaris sense llum durant hores i dies sencers. La llum és un servei bàsic i, per tant, s'està afectant drets importants de persones concretes.

El primer pas per arreglar aquesta situació és que l'Ajuntament de Girona, amb el consens de tots els grups municipals, exigeixi a la companyia que si ofereix aquest servei, a canvi d'un benefici econòmic, té el deure de garantir-lo.

Si això no fos suficient, l'Ajuntament de Girona hauria de posar al servei de la ciutadania afectada, és a dir, d'aquells gironins i gironines que tenen el seu rebut al dia i que, en canvi, han patit talls de llum continus, el suport tècnic per fer efectiva una demanda col·lectiva.

He insistit a totes les autoritats a fer tot el possible per solucionar aquest problema greu, que afecta moltes famílies i persones de Girona, he contactat de manera directa amb el govern de JuntsxCat a Girona i he trucat i m'he reunit en diferents ocasions amb representants de la companyia Endesa. Això no obstant, fins a data d'avui, no he aconseguit una resposta satisfactòria per trobar una solució permanent a aquest problema greu.

És per aquesta raó, que al marge de partidismes egoistes i que en tot això no hi sumarien res, em veig obligada a fer aquesta crida pública per tal que el govern de l'Ajuntament de Girona juntament amb el conjunt dels grups de l'oposició siguem capaços d'exigir junts a Endesa que garanteixi que no hi hagi talls de llum permanents i continus a diferents barris de la ciutat.