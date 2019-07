Cinc anys de presó a un veí de Girona per possessió de pornografia infantil

La secció tercera de l'Audiència de Girona va condemnar ahir a 5 anys de presó i un dia a un home per descarregar i distribuïr material pornogràfic de contingut sexual amb menors. L'acusat va reconèixer els fets, per la qual cosa la fiscalia i la defensa van acordar la reducció d'un any de la pena inicialment prevista pel delicte de pornografia infantil amb agravant pel caràcter degradant i vexatori que constava entre el material. L'acusat haurà de complir les dues penes accessòries que demanava la fiscalia, per la qual cosa estarà sota llibertat vigilada posterior a la seva posada en llibertat durant 5 anys i estarà sota inhabilitació per treballar en oficis que impliquin la presència de menors durant vuit anys i un dia.

L'advocat de l'acusat, Marc Prat, va explicar que la Guàrdia Civil va detenir-lo en una operació d'àmbit estatal contra la possessió i distribució de pornografia infantil. El processat emmagatzemava al seu ordinador diversos vídeos i fotografies de contingut sexual amb menors que es descarregava a través d'un programa. El magistrat va apreciar delicte donat que als noms dels vídeos s'hi describia el seu contingut sexual infantil, per la qual cosa l'acusat no va descarregar-los de manera accidental. D'entre el material que el processat va distribuir entre el 2015 i el 2017, la fiscalia va apreciar en dos dels vídeos un contingut de caràcter especialment «degradant i vexatori». En un d'ells s'hi mostra una menor de curta edat «practicant una fel·lació a un gos», i al segon una menor «lligada al sostre de mans mentre és abusada».

L'acusat, sense antecedents penals, obtenia els fixers a través d'un programa de descàrrega que alhora permetia compartir-ho amb d'altres usuaris. La Guàrdia Civil va trobar material pornogràfic infantil al seu domicili en diversos DVDs, llàpis de memòria i al disc dur del seu ordinador personal. De fet, resta pendent de judici un segon acusat de pornografia infantil detingut durant la mateixa operació.

El jutge ha decretat un marge de 15 dies perquè el processat ingressi a presó. Segons Prat, presumiblement ingressarà a Brians II, a Sant Esteve Sesrovires, on hi ha una unitat de rehabilitació psiquiàtrica.