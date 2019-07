Fajula promet com a alcalde després d'haver-se'n oblidat al ple d'investidura de Sarrià

Va ser un ple molt ràpid i amb un sol punt de l'ordte del dia: la presa de posessió com a alcalde de Sarrià de Ter de Narcís Fajula (ERC). Es tracta d'una acció que s'hauria d'haver produit ja al ple de constitució de l'Ajuntament el 15 de juny. Aquell dia, els regidors van prendre possessió, inclòs Fajula. Un cop escollit com a alcalde amb minoria absoluta, gràcies als vots del seu grup, no va prometre aquest càrrec. Tres grups de l'oposició (Poble Actiu, PSC i JuntxSarrià) van denunciar aquest error i ahir es va haver de fer aquest tram del ple.

Fajula va prometre per imperatiu legal «complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Sarrià de Ter amb lleialtat al cap de l'Estat, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'autonomia de Catalunya» i a continuació i va posar el seu propi afegitó: «Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada».

Un cop oficialment Sarrià ja té alcalde, ara s'ha d'aprovar l'organigrama del govern. Esquerra en faria prou amb l'abstenció d'alguna de les formacions de l'oposició, amb les quals està negociant. La idea seria mantenir bastant l'estructura de l'actual govern i els regidors de l'anterior mandat que segueixen, continuarien amb la mateixes àrees. El ple d'aprovació està previst per al 12 de juliol.