ERC s'abstindrà i permetrà aprovar el cartipàs municipal de Girona

ERC s'abstindrà en el cartipàs municipal de l'Ajuntament de Girona, segons ha anunciat avui la formació en roda de premsa. D'aquesta forma, el pròxim dimarts l'equip de govern podrà tirar endavant l'organigrama del nou mandat, ja que Guanyem ja ha dit que s'abstindrà. D'altra banda, el PSC manté el seu "no".

La decisió dels republicans arriba després d'un acord amb JxCat. ERC ha demanat a l'equip de govern reduir el nombre d'assessors i el seu sou, igual que va fer Guanyem. Finalment, cada grup polític disposarà d'una dotació econòmica de 54.354 euros per assessors de grup municipal, excepte Ciutadans que en tindrà la meitat, és a dir, 27.177 euros. Cada grup reparteix aquests diners entre dos o tres treballadors. Així, JxCat i PSC tindran tres assessors; Guanyem i ERC, dos; i Cs, un.

Segons ha explicat el líder d'ERC, Quim Ayats, també han demanat a l'equip de govern que "s'actualitzin els sous" però "no un augment" perquè "entenem que aquest no es pot produir". També han aconseguit que els grups de l'oposició puguin participar en els organismes de l'Ajuntament com Agissa i Vivendes de Girona. Unes mesures que també Guanyem va demanar.